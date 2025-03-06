Muertes de famosos

Muere actriz de ‘Baywatch’ y exesposa de David Hasselhoff a los 62 años: revelan por qué falleció

El famoso actor confirmó el fallecimiento este jueves. De acuerdo con los reportes, la familia de la artista no había tenido noticias suyas antes de su deceso.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Hija de Gene Hackman afirma que la muerte de su padre no le parece "terriblemente impactante"

Pamela Bach, reconocida por su participación en la serie ‘Baywatch’ y exesposa de David Hasselhoff, ha muerto a los 62 años.

En una declaración compartida en Facebook este jueves, el actor, quien estuvo casado con la estrella de 1989 a 2006, manifestó:

“Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por la efusión de amor y apoyo durante este momento difícil, pero pedimos amablemente privacidad mientras lloramos y atravesamos este tiempo complejo”.

Por su parte, la mánager de la artista, Sharon Kelly, comentó: “Estoy en ‘shock’ y todavía estoy procesando la pérdida de mi querida cliente”.

“Pamela era una ‘fuerza de la naturaleza’… La echaremos de menos. Mi corazón está con su familia, con sus preciosas hijas y su nieta, de las que ella siempre se deshacía en elogios y a las que tanto quería”.

La intérprete procreó con David a Taylor, de 34 años, y Hayley, de 32. Su primogénita dio la bienvenida a su bebé, London, en agosto de 2024.

David Hasselhoff confirmó la muerte de su exesposa, Pamela Bach.
David Hasselhoff confirmó la muerte de su exesposa, Pamela Bach.
Imagen The Grosby Group y David Hasselhoff/Facebook

¿De qué murió Pamela Bach?

De acuerdo con TMZ, “fuentes policiales informaron” que los familiares de Pamela Bach “no habían tenido noticias” suyas.

Preocupados, quisieron ver cómo estaba, así que se dirigieron a su casa, la cual estaba cerrada, en Hollywood Hills y la encontraron inconsciente.

Tras el llamado de emergencia, los paramédicos acudieron a la residencia poco después de las 10 de la noche del miércoles 5 de marzo.

“Pamela fue declarada muerta en el lugar, con una herida de bala autoinfligida en la cabeza. No había ninguna nota, nos dijeron”, detalló el portal.

La Agencia AP indica que la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles dio a conocer que determinó que el deceso fue un suicidio.

¿Quién era Pamela Bach?

Pamela Bach apareció por primera vez en la ‘pantalla grande’ en la cinta ‘Rumble Fish’ de 1983, en la que compartió con Matt Dillon y Diane Lane.

En 1985, apareció en un episodio de ‘Knight Rider’, proyecto en el que conoció a David Hasselhoff. Posteriormente, participó en programas como ‘Sirens’, ‘The Young and the Restless’, ‘The Fall Guy’ y ‘T.J. Hooker’.

En la mundialmente exitosa ‘Baywatch’, ella encarnó a la dueña de una cafetería, ‘Kaye Morgan’, de 1991 hasta el 2000.

David Hasselhoff y Pamela Bach procrearon a dos hijas, Taylor y Hayley, durante su matrimonio.
David Hasselhoff y Pamela Bach procrearon a dos hijas, Taylor y Hayley, durante su matrimonio.
Imagen The Grosby Group
