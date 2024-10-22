Muere famoso actor de ‘Baywatch’ a los 68 años: sufría "siniestra" enfermedad

Michael Newman, estrella de la popular serie ‘Baywatch’, ha muerto a los 68 años, se informa este martes.

El director Mark Felker, amigo del actor, reveló a People que él murió “por complicaciones cardíacas” la noche del domingo 20 de octubre “rodeado de su familia y amigos”.

“Vi a ‘Mike’ la última vez que estuvo consciente y me miró y, a su estilo típico, me dijo: ‘Llegaste justo a tiempo’”, contó el creativo.

Michael Newman vivió 18 años con Parkinson

En 2006, Michael Newman fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, luego de que sus allegados notaran que corría y nadaba más despacio pese a que siembre había sido atlético.

El pasado enero, él afirmó en entrevista con el mencionado medio que el padecimiento era “siniestro” pues los síntomas “avanzan tan lentamente que apenas se nota que están cambiando”.

“Todas esas cosas que pensaba que iba a hacer con [mis] hijos y nietos, las fotos que íbamos a tomarnos, todos los planes que tenía… se detuvieron”, indicó.

Su lucha con el trastorno fue destacada en el documental, “After Baywatch: Moment in the Sun”, que explora qué pasó con el elenco original del programa tras estar en él.

Él reveló que consumía 10 medicamentos diariamente, recalcando que se tomaba “la vida en serio”: “No es un ensayo y error”.

Pese a su condición, aseguró a la revista, seguía tan activo como siempre, practicando kayak, trotando en la arena de la playa y haciendo 45 minutos de cardio intenso.

¿Quién era Michael Newman?

Michael Newman nació en Los Ángeles, California, y saltó a la fama en los años 90 como el socorrista principal de la televisión gracias a su personaje homónimo en ‘Baywatch’.

Apareció en 150 episodios del ‘show’, que se transmitió entre 1989 y 2001, siendo el único miembro que realmente era salvavidas.

“Era demasiado útil para que se deshicieran de mí”, afirmó riendo en su conversación con People, recordando que realizó acrobacias en el agua que nadie más podía y brindó orientación a los guionistas para las escenas de rescate.

“Básicamente comencé como especialista y después de siete años sin aparecer en los créditos iniciales, finalmente me eligieron y me permitieron estar al frente del programa”, externó.

Él también era bombero de tiempo completo y mantuvo su horario mientras grababa, junto a Pamela Anderson y David Hasselhoff, los capítulos.

Cuando su participación en la serie terminó, Newman se retiró de la actuación, en parte, debido a los aspectos oscuros de la industria en Hollywood.

Continuó combatiendo incendios hasta que se jubiló después de 25 años en servicio. Pensaba mudarse a Hawái para disfrutar de su tiempo libre, pero su afección se lo impidió.