Muere P2istheName a los 26 años: el famoso 'youtuber' es hallado sin vida en una oficina de correo

La comunidad de YouTube está de luto por la pérdida del famoso creador de contenido P2istheName, quien falleció a los 26 años.

¿Qué le pasó a P2istheName?

PUBLICIDAD

De acuerdo con un reporte de TMZ, el 'youtber', cuyo nombre real era Philip Enewally, fue hallado sin vida el pasado viernes 14 de marzo en una oficina de correo en el condado de Los Ángeles.

No se reveló el nombre del negocio en que ocurrió el deceso.

La causa de su muerte tampoco fue dada a conocer de manera inmediata, según informó TMZ: "Sabemos que la investigación del forense está en curso", dijeron.

P2istheName solo tenía 26 años y su misteriosa muerte está bajo investigación. Imagen P2istheName/Instagram



El medio también comunicó que la madre de Enewally confirmó la triste noticia y pidió a los seguidores que respetaran la privacidad de la familia en este difícil momento.

Hace solo unas semanas atrás, el joven había hablado sobre mudarse de Los Ángeles a Atlanta.

"He estado en Los Ángeles casi toda mi vida", dijo en un video que colgó hace 3 semanas en su popular canal de YouTube.

"Siento que estoy en un lugar donde necesito conocer gente nueva", admitió.

¿Quién era P2istheName?

Enewally había estado produciendo videos para redes sociales durante casi una década, acumulando cerca de 4 millones de suscriptores en YouTube.

Era conocido por sus videos sobre videojuegos, incluyendo títulos como NBA 2K y Fortnite, así como por sus videoblogs, bromas y otros contenidos variados.

Luego creó su propia productora llamada Iced Entertainment y lanzó una línea de ropa.

Era común que hablara sobre su fe y era sincero sobre las dificultades de emprender un negocio.