Famosos

Muere Ozzy Osbourne, exlíder de Black Sabbath, a los 76 años

La familia del cantante de rock confirmó su fallecimiento este martes, según TMZ.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere Ozzy Osbourne: hace dos semanas dio su último concierto sentado en un trono

El legendario cantante de rock Ozzy Osbourne ha muerto a la edad de 76 años, reporta TMZ este 22 de julio.

La familia Osbourne emitió un comunicado, obtenido inicialmente por The Sun, donde informan con "más tristeza de la que meras palabras pueden expresar" sobre su deceso.

PUBLICIDAD

El comunicado, firmado por Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis, indica que Ozzy falleció el martes "rodeado de amor".

La causa de su muerte no ha sido aclarada, y la familia ha solicitado privacidad en este momento.

Más sobre Famosos

Esposo de Inés Gómez Mont detenido en Estados Unidos: lo que se sabe de su arresto
2 mins

Esposo de Inés Gómez Mont detenido en Estados Unidos: lo que se sabe de su arresto

Univision Famosos
Raúl González revela que es gay tras 30 años de silencio: por esta fuerte razón lo ocultó
2 mins

Raúl González revela que es gay tras 30 años de silencio: por esta fuerte razón lo ocultó

Univision Famosos
Emiliano Aguilar responde a quien acusa que “se cuelga” de su papá tras polémica por premios
1:00

Emiliano Aguilar responde a quien acusa que “se cuelga” de su papá tras polémica por premios

Univision Famosos
Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego
0:54

Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego

Univision Famosos
¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti
1 mins

¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti

Univision Famosos
Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos
1:00

Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Univision Famosos
Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia
1:00

Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Univision Famosos
Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara
2 mins

Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara

Univision Famosos
Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios
3 mins

Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios

Univision Famosos
Cazzu señala como "descaro" que Nodal diga que le da "millones" a su hija: así responde a su ex
2 mins

Cazzu señala como "descaro" que Nodal diga que le da "millones" a su hija: así responde a su ex

Univision Famosos

Ozzy Osbourne es mundialmente reconocido por haber sido el líder de Black Sabbath, una banda de rock icónica que cofundó en Birmingham, Inglaterra, en 1968, junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

¿Quién era Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne fue un ícono de la música que saltó a la fama como miembro fundador y cantante principal de Black Sabbath en 1968.

La banda fue pionera en el género musical heavy metal, escribiendo temas icónicos como ‘Paranoid’, ‘War Pigs’ y ‘Iron Man’.

Tras dejar la agrupación, en 1979 debido a las crecientes tensiones con otros miembros, él tuvo una larga carrera en solitario, lanzando más de una docena de álbumes. Su sencillo debut, ‘Crazy Train’, es posiblemente una de sus canciones más famosas.

A principios de la década de 2000, Ozzy se convirtió en estrella de ‘reality shows’ tras lanzar ‘The Osbournes’, programa en el que también participaron su esposa, Sharon, su hija, Kelly, y su hijo, Jack, mostrando su vida en Los Ángeles.

En enero de 2020, tras dos años de problemas con su salud cada vez más graves, el llamado ‘Príncipe de las Tinieblas’ anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, de acuerdo con Variety.

Para febrero de 2023, anunció que se retiraba de las giras, atribuyendo su decisión a las lesiones de la columna que sufrió en un accidente en 2018.

Osbourne brindó su última presentación sólo dos semanas antes de su muerte, el 5 de julio en Birmingham, Inglaterra, donde entonó cinco de sus ‘hits’, ocasionando el frenesí entre sus admiradores.

Relacionados:
FamososMuertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD