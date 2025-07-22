Muere Ozzy Osbourne, exlíder de Black Sabbath, a los 76 años

Video Muere Ozzy Osbourne: hace dos semanas dio su último concierto sentado en un trono

El legendario cantante de rock Ozzy Osbourne ha muerto a la edad de 76 años, reporta TMZ este 22 de julio.

La familia Osbourne emitió un comunicado, obtenido inicialmente por The Sun, donde informan con "más tristeza de la que meras palabras pueden expresar" sobre su deceso.

El comunicado, firmado por Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis, indica que Ozzy falleció el martes "rodeado de amor".

La causa de su muerte no ha sido aclarada, y la familia ha solicitado privacidad en este momento.

Ozzy Osbourne es mundialmente reconocido por haber sido el líder de Black Sabbath, una banda de rock icónica que cofundó en Birmingham, Inglaterra, en 1968, junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

¿Quién era Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne fue un ícono de la música que saltó a la fama como miembro fundador y cantante principal de Black Sabbath en 1968.

La banda fue pionera en el género musical heavy metal, escribiendo temas icónicos como ‘Paranoid’, ‘War Pigs’ y ‘Iron Man’.

Tras dejar la agrupación, en 1979 debido a las crecientes tensiones con otros miembros, él tuvo una larga carrera en solitario, lanzando más de una docena de álbumes. Su sencillo debut, ‘Crazy Train’, es posiblemente una de sus canciones más famosas.

A principios de la década de 2000, Ozzy se convirtió en estrella de ‘reality shows’ tras lanzar ‘The Osbournes’, programa en el que también participaron su esposa, Sharon, su hija, Kelly, y su hijo, Jack, mostrando su vida en Los Ángeles.

En enero de 2020, tras dos años de problemas con su salud cada vez más graves, el llamado ‘Príncipe de las Tinieblas’ anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, de acuerdo con Variety.

Para febrero de 2023, anunció que se retiraba de las giras, atribuyendo su decisión a las lesiones de la columna que sufrió en un accidente en 2018.