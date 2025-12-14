Muertes de famosos

Quitan vida a ex Miss Suiza y hallan sus restos en una licuadora: detalles del macabro hecho

Un crimen que sacudió hace unos meses a Suiza y al mundo de los concursos de belleza parece esclarecerse casi 2 años después ya que en días recientes las autoridades han imputado a quien estaría detrás del brutal asesinato de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza.

El esposo de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza, ha sido acusado formalmente de asesinato, tras confirmarse que estranguló a su pareja y manipuló sus restos.

El hombre, de nacionalidad suiza y 43 años de edad, enfrenta cargos por homicidio y alteración del orden público ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña, según informó la fiscalía este 10 de diciembre, citada por el portal de la revista People.

La macabra muerte de la ex Miss Suiza

Los hechos se relacionan con la muerte de su esposa, de 38 años, ocurrida en febrero de 2024 en la vivienda que compartían en Binningen.

Aunque la identidad oficial no ha sido revelada, medios locales la identificaron como Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza 2007, según reportó la BBC citando al diario suizo 20min.

Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza, murió en febrero de 2024 y es hasta ahora que se comienza a esclarecer lo que le ocurrió a manos de su esposo.
Imagen Kristina Joksimovic/Instagram


El acusado inicialmente declaró que encontró a su esposa sin vida, pero un mes después admitió haberla matado en defensa propia, de acuerdo con documentos judiciales citados por bzbasel, 20min y The Telegraph.

Sin embargo, no fue imputado formalmente hasta este mes, casi dos años después del brutal crimen.

Un informe forense reveló que el sospechoso presuntamente desmembró el cuerpo con una sierra de calar y tijeras de podar, para luego triturar los restos en una licuadora y disolverlos en una sustancia química, según FM1 Today y 20min.

La pareja tenía dos hijos, confirmó la policía.

El acusado permanece detenido, aunque se desconoce si ha contratado representación legal o la fecha de su próxima comparecencia.

Según su perfil en Instagram, Joksimovic trabajaba como entrenadora de modelos y compartía videos de pasarela y formación profesional.

Video “La vida es un eco”: el mensaje de la ex aspirante a Miss Ecuador antes de su violenta muerte
