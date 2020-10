Muere medio hermano de la actriz Yolanda Andrade

Marilé Andrade, hermana de la presentadora Yolanda Andrade, confirmó la noticia. Sin embargo, aclaró que era su medio hermano y no tenían una relación cercana con él. "En WhatsApp nos llegó la noticia por todos lados […] Es medio hermano , lo lamentamos muchísimo, nuestras condolencias a su familia, obviamente esta es una noticia que impacta a todos", explicó en el show 'Venga la alegría'.

" Nosotros no teníamos relación con este muchacho , yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida […] Yo creo que era cuando yo tenía 8 o 9 años, entonces no teníamos una relación cercana para nada".

La confusión en los medios de comunicación se dio porque Marilé y Yolanda tienen un hermano con el mismo nombre: " Tengo un hermano de madre y padre que también se llama Rolando , entonces me han llegado muchísimos mensajes dándome las condolencias de mi hermano Rolando y anda su foto circulando ahí en redes sociales, en los comunicados, en medios informativos y me duele por sus hijos y familia, esta confusión es tremenda ", recalcó en el matutino.

Aprovechó para aclarar los apellidos de ambas familias: "Nosotros somos Andrade Gómez, ellos son Andrade Almada […] Creo que son tres hermanos entre ellos y no tenemos nada de relación, la verdad es que nunca nos llevamos, nunca tuvimos una cercanía ni con él ni con sus hermanos ".

Por el nulo lazo familiar, tanto Marilé como sus hermanos no viajarán a Culiacán para los servicios fúnebres: " Ni siquiera de llamarles para darles el pésame, por este medio lo hago […] Abrazo desde acá y no tiene ningún sentido acercarnos de ninguna forma, no había relación, reiteró la cantante y presentadora.