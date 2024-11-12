Muertes de famosos

Muere Mayka Montalvo, famosa actriz del cine mexicano e icónica vedette

El fallecimiento de la actriz del llamado ‘cine de ficheras’ fue confirmado por la Asociación Nacional De Actores (ANDA) este martes 12 de noviembre a través de un comunicado que se difundió en Instagram.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Muere Ernestina Sodi tras varios días hospitalizada: este padecimiento causó su muerte

María Isabel Becerra Hernández, mejor conocida como Mayka Montalvo, murió a los 75 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional De Actores la tarde del martes 12 de noviembre a través de una publicación de Instagram.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta el fallecimiento de nuestra compañera María Isabel Becerra Hernández ‘Mayka Montalvo’, miembro de nuestro sindicato”, informaron.

PUBLICIDAD

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros/as. Descanse en paz”, lamentaron.

Así se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y vedette Mayka Montalvo.
Así se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y vedette Mayka Montalvo.
Imagen ANDA / Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto
0:59

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto

Univision Famosos
Muere estrella de TikTok a los 28 años: luchaba contra un “cáncer raro y agresivo” en etapa 4
2 mins

Muere estrella de TikTok a los 28 años: luchaba contra un “cáncer raro y agresivo” en etapa 4

Univision Famosos
Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 
0:53

Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 

Univision Famosos
Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"
2 mins

Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 
1:00

#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 

Univision Famosos


La ANDA no reveló la causa de muerte de la actriz. Sin embargo, en la página de Facebook de la icónica vedette del 'cine de ficheras' se reportó que se encontraba delicada de salud desde principios de noviembre.

Por esta misma vía, la familia de Mayka Montalvo dio a conocer que fue el 11 de noviembre cuando falleció y que sus restos serían velados esa misma noche en una funeraria ubicada al centro de la Ciudad de México.

La icónica vedette falleció el 11 de noviembre.
La icónica vedette falleció el 11 de noviembre.
Imagen Facebook

¿Quién fue Mayka Montalvo?

María Isabel Becerra Hernández nació en 1949. La actriz conocida como ‘Mayka Montalvo’ participó en varias películas del cine mexicano como ‘Esos viejos rabos verdes’, ‘Casa de señoritas 2’ y ‘Chile piquín’.

Mayka también fue una icónica vedette que ganó popularidad por participar en algunas puestas en escena en su modalidad ‘teatro de medianoche’ en el icónico Teatro Fru Fru de la Ciudad de México con proyectos como ‘Emanuele al rojo vivo’ y ‘Lucrecia Borgia’


Relacionados:
Muertes de famososLatin GRAMMYFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD