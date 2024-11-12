Muere Mayka Montalvo, famosa actriz del cine mexicano e icónica vedette

María Isabel Becerra Hernández, mejor conocida como Mayka Montalvo, murió a los 75 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional De Actores la tarde del martes 12 de noviembre a través de una publicación de Instagram.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta el fallecimiento de nuestra compañera María Isabel Becerra Hernández ‘Mayka Montalvo’, miembro de nuestro sindicato”, informaron.

PUBLICIDAD

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros/as. Descanse en paz”, lamentaron.

Así se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y vedette Mayka Montalvo. Imagen ANDA / Instagram



La ANDA no reveló la causa de muerte de la actriz. Sin embargo, en la página de Facebook de la icónica vedette del 'cine de ficheras' se reportó que se encontraba delicada de salud desde principios de noviembre.

Por esta misma vía, la familia de Mayka Montalvo dio a conocer que fue el 11 de noviembre cuando falleció y que sus restos serían velados esa misma noche en una funeraria ubicada al centro de la Ciudad de México.

La icónica vedette falleció el 11 de noviembre. Imagen Facebook

¿Quién fue Mayka Montalvo?

María Isabel Becerra Hernández nació en 1949. La actriz conocida como ‘Mayka Montalvo’ participó en varias películas del cine mexicano como ‘Esos viejos rabos verdes’, ‘Casa de señoritas 2’ y ‘Chile piquín’.

Mayka también fue una icónica vedette que ganó popularidad por participar en algunas puestas en escena en su modalidad ‘teatro de medianoche’ en el icónico Teatro Fru Fru de la Ciudad de México con proyectos como ‘Emanuele al rojo vivo’ y ‘Lucrecia Borgia’