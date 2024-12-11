Muertes de famosos

Muere actriz de ‘Amor en custodia’: revelan que luchaba contra dura enfermedad

La argentina María Socas perdió la vida a los 65 años. De acuerdo con reportes, ella pasó “10 días” internada en un instituto oncológico, en Buenos Aires.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

María Socas, actriz argentina recordada por sus papeles en proyectos como 'Amor en custodia’ y ‘Mujeres asesinas’, murió a los 65 años.

La noticia fue dada a conocer la noche de este 10 de diciembre por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en X (antes Twitter).

“Expresamos nuestra más profunda tristeza por el fallecimiento de la actriz y afiliada María Socas, que ha dejado una imborrable huella en el cine, el teatro y la televisión argentina”, escribieron.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”, agregaron en su mensaje, acompañado por una fotografía de la artista.

María Socas estaba hospitalizada luchando contra una enfermedad

De acuerdo con reportes de Radio Mitre, María Socas se encontraba internada en el Instituto Fleming, en Buenos Aires.

El medio puntualiza que Gerard Confalonieri, amigo de la intérprete, “confirmó” la información, detallando que ella llevaba ahí “10 días”.

Por su parte, el periodista Gustavo Méndez explicó, en un ‘post’ de la red social, que la estrella “hacía tiempo venía luchado contra el cáncer”.

Diario La Nación secundó esa afirmación; sin embargo, no puntualizó cuál tipo de dicho padecimiento la aquejaba.

Presuntamente, Socas habría contado en sus últimos momentos con la compañía de sus hijos, Wanda y Sasha, fruto de su amor con el músico Rubén Brenner.

Despiden a María Socas

Tras conocerse lo sucedido, quienes conocían o trabajaron con María Socas externaron sus condolencias en las plataformas digitales.

Gerard Confalonieri le dedicó unas palabras en sus historias de Facebook: “Te voy a extrañar siempre, no tengas ninguna duda. […] Hasta que nos volvamos a encontrar, gorda de mi corazón”.

El director José María Muscari externó en Instagram: “Me queda cada noche, cada cena, cada ensayo, cada función y cada momento juntos. Te deseo la paz eterna, la misma que tenías en este plano. Te voy a querer siempre”.

Su colega en la película ‘Las manos’, Graciela Borges, expresó: “Mi preciosa querida, ¡estamos tan, tan tristes! Bendiciones para tu alma”.

Amigos de María Socas la despiden tras su muerte.
Amigos de María Socas la despiden tras su muerte.
Imagen José María Muscari/Instagram y Gerard Confalonieri/Facebook

¿Quién era María Socas?

María Antonia Socas Ortiz nació el 12 de agosto de 1959 en Buenos Aires, Argentina. Comenzó su carrera actoral en la década de los 80.

En teatro, formó parte de los elencos de las obras ‘El padre’, ‘Brujas’, ‘El pobre hombre’, ‘Nuestro fin de semana’, ‘El secreto de la vida’ y ‘Por amor a Lou’, entre otras.

En la ‘pantalla chica’, el público la vio en ‘Amor en custodia’, ‘Mujeres asesinas’, ‘Zona de riesgo’, ‘Atreverse’, ‘Amas de casa desesperadas’, ‘Tiempo final’ y ‘La marca del deseo’, por contar algunas telenovelas y programas.

Además, apareció en cintas como ‘Los chicos de la guerra’, ‘No habrá más penas ni olvido’, ‘La clínica del Dr. Cureta’ o ‘El espejo de los otros’.

María Socas murió a los 65 años.
María Socas murió a los 65 años.
Imagen María Socas/Instagram
