Muere María Reneé, primera ganadora del reality La Isla, a los 34 años
La noticia fue confirmada por su hermana, Alma Núñez Peralta. En 2012, María Reneé se convirtió en la primera ganadora del reality de competencia. La causa de su muerte no se ha dado a conocer.
María Reneé, primera ganadora del reality de competencia La Isla, murió a los 34 años. La noticia fue confirmada por su hermana, Alma Núñez Peralta, en redes sociales.
Este 12 de junio, la hermana de María Reneé agradeció las muestras de cariño hacia su familia tras el inesperado fallecimiento de María Reneé, de quien no reveló la causa de su deceso.
El mensaje de despedida de Tania Rincón
Esta misma noticia fue replicada por la presentadora Tania Rincón, quien se despidió de su amiga por medio de un extenso mensaje.
“Mi Treasure, mi Rana René, mi María ahora ya descansas te pienso con mucha luz y toda la paz”, escribió en Instagram.
“Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tu María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en paz, María Reneé”, agregó.
¿Quién fue María Reneé?
María Reneé Núñez Peralta nació el 2 de marzo de 1990 en Hermosillo, Sonora. Era la segunda de cuatro hermanos.
En 2012 fue parte de la primera temporada de La Isla, reality de competencia donde obtuvo el primer lugar dentro del equipo ‘Los Desconocidos’.
Su triunfo en La Isla la hizo acreedora de una jugosa cantidad de más de 100 mil dólares.