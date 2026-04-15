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Muere mamá de Mimí de Flans: también era una famosa cantante y la despide con dolorosas palabras

La cantante informó el fallecimiento de su madre, la también intérprete Lucha Moreno, este miércoles.

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Por:Univision
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Mimi, integrate del grupo Flans, está de luto. La cantante informó la muerte de su madre, Lucha Moreno, a los 86 años este miércoles 15 de abril.

"Qué difícil.... Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa ... se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho... vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos", escribió en Instagram.

Mimi, de Flans, anunció la muerte de su madre, la cantante Lucha Moreno.
Mimi, de Flans, anunció la muerte de su madre, la cantante Lucha Moreno.
Imagen Mimi/Instagram

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¿Quién era Lucha Moreno?

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Lucha Moreno fue una cantante y actriz mexicana. Nació el 23 de abril de 1939 en Guadalupe, Nuevo León. Además de Mimi, deja otro hijo tras su partida.

La estrella de la música ranchera tuvo éxitos como Anoche estuve llorando y Vencida. Además, grabó más de 20 álbumes.

Lucha Moreno también construyó una carrera como actriz. Debutó en el cine cantando en la película Asesinos S.A., en 1957, y posteriormente participó en No soy monedita de oro, El gato, Las hijas del Amapolo y Aquí está tu enamorado, entre otras.

También actuó en telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio, Amor de nadie, Acapulco cuerpo y alma y Te sigo amando.

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