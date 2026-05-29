Alejandro Fernández Alejandro Fernández de luto: muere querido integrante de su familia tras ser desahuciado El cantante atraviesa por un momento complicado ante el fallecimiento de querido integrante. “Le dieron quince días. Se aventó siete meses más”, compartió Alejandro Fernández.

Video Hijo de ‘El Potrillo’ responde a quienes lo señalan por defenderlo tras polémico video: ¿reflujo?

Alejandro Fernández atraviesa por momentos complicados por el fallecimiento de Kush, su querida y conocida mascota.

El cantante reveló en Instagram que el perrito blanco, de raza Komondor, había sido desahuciado por los veterinarios y, aunque no entró en detalles sobre la enfermedad que lo aquejaba, aseguró que su mascota fue “fuerte hasta el final.

PUBLICIDAD

“Se me fue mi Kush”, expresó. “Le dieron quince días. Se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final”, agregó.

Así se despidió Alejandro Fernández de su mascota. Imagen Alejandro Fernández / Instagram



Alejandro Fernández acompañó su publicación de varias fotografías junto a su fiel amigo. Asimismo, le dedicó amorosas palabras a Kush.

“Qué meses tan bonitos, cab***. Ya fue a encontrarse con su pandilla... los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando. Diles que los extraño, viejito. Ya descansa, te quiero”, sentenció.

El cantante rememoró sus mejores momentos con su mascota. Imagen Alejandro Fernández / Instagram



Karla Laveaga, novia de Alejandro Fernández, también se pronunció ante el fallecimiento de Kush, quien reveló habría sido “un regalo de cumpleaños”.

“Kushito, me vas hacer mucha falta”, compartió en sus historias de Instagram.

“Kush, te amo con todo mi corazón. Mi perro más noble y fiel. Fuiste mi regalo de cumpleaños 22 y sin duda el mejor regalo del mundo. ¡Te voy a extrañar muchísimo! Gracias por tanto amor”, insistió.

El mensaje de Karla Laveaga. Imagen Karla Laveaga / Instagram

¿Quién era Kush?

Kush era conocido en redes sociales por aparecer constantemente junto a Alejandro Fernández, a quien en abril de 2023, acusaron de, supuestamente, tenerlo en el descuido.