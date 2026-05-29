Angelina Jolie

Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt solicita quitarse el apellido de su padre: el actor "está herido", reportan

Maddox, el hijo adoptivo de Brad Pitt, inició un proceso legal para quitarse el apellido de su padre. Esta decisión tendría herido al actor de Hollywood.

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Por:Elizabeth González
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Video Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, causa sensación por su talento para bailar

Maddox, el hijo que Angelina Joliey Brad Pitt comparten, solicitó quitarse legalmente el apellido del actor tal como hace dos años lo hizo su hermana Shiloh.

El 28 de mayo, Daily Mail reportó que Maddox inició un proceso legal para cambiar su nombre. Supuestamente, el joven de 24 años, habría alegado motivos “personales” ante las autoridades.

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En la solicitud que el hijo de Angelina Jolie hizo, habría pedido llamarse simplemente “Maddox Chivan Jolie”. Chivan es su segundo nombre y estaría buscando eliminar completamente el apellido “Pitt”.

Maddox fue adoptado legalmente por Brad Pitt en 2006.
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Imagen Getty Images

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Brad Pitt siente dolor ante la solicitud de su hijo

Según reportes de Us Weekly, a Brad Pitt lo que “más le duele” es que sus problemas y diferencias con Angelina Jolie hubieran alcanzado a sus hijos.

“De todo lo que pasó con Angie, lo que más le duele es que sus hijos no quieran que su apellido se asocie públicamente con él”, compartió una fuente al medio antes citado.

“Ha sido muy difícil”, insistió. “(Brad) aún conserva la esperanza y mantiene la puerta abierta a una eventual reconciliación, ojalá con todos ellos, pero es decisión de ellos (…) Él no tiene poder y no puede obligarlos”, sentenció.

¿Quiénes son los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt?

En 2002, Angelina Jolie adoptó en solitario a Maddox, cuando apenas tenía siete meses. Sin embargo, en 2006, tras iniciar una relación con Angelina Jolie, Brad Pitt adoptó legalmente a Maddox, lo que llevó a modificar su nombre a “Maddox Chivan Jolie-Pitt”.

Ellos son todos los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt.
Ellos son todos los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt.
Imagen Getty Images


En 2005, la familia creció con la llegada de Zahara Marley y un año después se les unió Shiloh, su primera hija biológica.

En 2007, los actores de Hollywood adoptaron a Pax, mientras que en 2008 se convirtieron en padres sus mellizos biológicos, Knox y Vivienne.

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