Jenicka López Jenicka López así responde a quienes dicen que “compró su cuerpo” tras perder 80 libras La hija menor de Jenni Rivera mostró imágenes de su transformación física tras perder 80 libras y someterse a varias cirugías estéticas para moldear su cuerpo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video El antes y después de Jenicka López: se transformó tanto que ya no la reconocemos

Jenicka López respondió tajante a quienes dicen que “compró su cuerpo” tras perder 80 libras y someterse a varias cirugías estéticas.

A través de imágenes que muestras su antes y después, la hija de Jenni Rivera señaló que su transformación física no solo es resultado de sus operaciones sino también de constancia y disciplina, ya que antes de someterse a cualquier cirugía bajó de peso de manera natural.

PUBLICIDAD

“Perdí 80 libras de forma natural antes de cualquier cirugía; obviamente iba a necesitar hacérmela. La cirugía (abdominoplastia y BBL) no fue la solución fácil ni el final del camino para mí”, señaló tajante el 28 de mayo.

La transformación de Jenicka López. Imagen Jenicka López / Instagram



“De hecho, hizo las cosas más difíciles. El postoperatorio es la parte en la que tengo que esforzarme el doble y ser capaz de mantener aquello por lo que pagué. Comprado y hecho”, agregó la modelo, de 28 años.

Así respondió a las críticas. Imagen Jenicka López / Instagram



Ante las constantes críticas que recibió durante su transformación física con frases como “Ella compró su cuerpo” y “Se operó, eso no cuenta”, Jenicka López respondió con firmeza a través de las imágenes de su antes y después.

“Mi dinero no compró: disciplina, fuerza, consistencia, autocontrol, motivación, confianza. Mi dinero no compró una mente sana y mi corazón”, sentenció.

Así luce Jenicka López tras perder 80 libras. Imagen Jenicka López / Instagram

La transformación de Jenicka López

Jenicka López inició su transformación física en enero de 2022. Desde entonces la hija menor de Jenni Rivera ha ido documentando su cambio físico en redes sociales.

Durante su proceso de transformación, Jenicka se ha sometido a diversos procedimientos estéticos como el Brazilian Butt Lift (BBL), que no solo consiste en el levantamiento de senos y glúteos sino también en la eliminación de cúmulos de grasa en zonas no deseadas, y una abdominoplastia.