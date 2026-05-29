Miroslava Montemayor Famosa comentarista de deportes padece enfermedad "ultra rara": le provocó 16 fracturas Miroslava Montemayor, querida comentarista deportiva, explicó la causa por la que se retiró momentáneamente de la televisión.



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Miroslava Montemayor se retiró de la televisión momentáneamente, en marzo de 2026, para atender problemas de salud, aunque en su momento no dio muchos detalles.

La comentarista deportiva de TNT Sports explicó, el 21 de mayo, la "ultra rara" enfermedad que padece, la cual la llevó al quirófano.

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"No fue solo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en columna vertebral y a punto de fracturarse la cadera izquierda, esto no pasó de la noche a la mañana y se llama ostemalacia inducida por tumor o también llamada osteomalacia oncogénica".

Miroslava informó que su padecimiento es considerado como "ultra raro" y solo hay "22 casos registrados en México" por lo cual tardaron dos años en dar con el diagnóstico correcto.

"Hoy mis dolores ya casi desaparecen y mis huesos están regresando poco a poco a ser fuertes de nuevo" y añadió que más adelante compartirá los síntomas que presentó, los cuáles fueron confundidos "con otras enfermedades".

Miroslava Montemayor en el hospital. Imagen Miroslava Montemayor/Instagram

Miroslava Montemayor mostró en redes imágenes de su estancia en el hospital y de su proceso de recuperación.

Actualmente ha retomado sus actividades en la televisión.

De acuerdo con Mayo Clinic, "la osteomalacia oncogénica es un trastorno poco frecuente caracterizado por la pérdida de fosfato urinario, debido a una mayor producción del factor de crecimiento de fibroblastos 23 por parte de un tumor mesenquimal subyacente. Esta pérdida produce una reducción significativa del fosfato sérico y conlleva dolor óseo, debilidad muscular, deformidades esqueléticas y fracturas recurrentes".

¿Quién es Miroslava Montemayor?

Es una conductora y periodista deportiva mexicana, de 36 años, que se ha hecho popular por su trabajo en transmisiones de futbol internacional, especialmente la UEFA Champions League.

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Actualmente trabaja como conductora en TNT Sports México, donde participa en coberturas de futbol europeo.

Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento en el modelaje y certámenes de belleza.