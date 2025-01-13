Muertes de famosos

Muere estrella de la telenovela ‘General Hospital’: revelan presuntos detalles de su salud

Leslie Charleson, quien por casi 50 años interpretó a ‘Monica Quartermaine’ en el famoso melodrama, falleció a los 79 años, se informó este domingo 12 de enero.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Leslie Charleson, famosa por interpretar a ‘Monica Quartermaine’ en la telenovela ‘General Hospital’, ha muerto a los 79 años.

La noticia fue dada a conocer el domingo 12 de enero por el productor ejecutivo del melodrama, Frank Valentini, mediante Instagram.

“Con gran pesar, anuncio el fallecimiento de mi querida amiga y colega”, indicó, “era una matriarca querida por todo el elenco y equipo”.

“Extrañaré nuestras pláticas diarias, su ingenio rápido y su increíble presencia en el set. En nombre de todos en ‘General Hospital’, mi más sentido pésame a sus seres queridos durante este momento difícil”, añadió.

Muere la actriz Leslie Charleson a los 79 años.
Muere la actriz Leslie Charleson a los 79 años.
Imagen General Hospita/Instagram

¿De qué murió Leslie Charleson?

Aunque Frank Valentini no compartió detalles de lo sucedido, USA Today reveló que, según una “fuente cercana”, Leslie Charleson perdió la vida “por complicaciones derivadas de una larga enfermedad”.

Por su parte, Variety dio a conocer que la actriz había tenido “algunos altibajos en su salud en los últimos años”, lo que, de hecho, había limitado sus apariciones en el programa.

En más de una ocasión, explican, ella “sufrió varias caídas que le impidieron moverse”, por ello, se vio obligada a “usar un andador”.

El reconocido medio afirma que la veterana artista “fue hospitalizada la semana pasada” tras haberse caído nuevamente.

Al momento, sus familiares no se han pronunciado al respecto. Se desconoce si ella se encontraba internada al momento de su partida.

La actriz Leslie Charleson presuntamente tenía complicaciones de salud.
La actriz Leslie Charleson presuntamente tenía complicaciones de salud.
Imagen The Grosby Group

¿Quién era Leslie Charleson?

Leslie Charleson nació en Kansas City el 22 de febrero de 1945. Comenzó su carrera cuando tenía apenas 19 años, en la telenovela ‘A flame in the wind’, retoma The Hollywood Reporter.

Dos años más tarde, apareció en ‘As the world turns’ y luego, de 1967 a 1973, formó parte de ‘Love is a many splendored thing’.

En la década de los 70, ella estuvo como estrella invitada en los ‘shows’ de máxima audiencia, como ‘The Rockford files’, ‘The wild west’, ‘The streets of San Francisco’ y ‘Happy days’, entre otras.

En 1973, protagonizó, junto a Shelley Winters, la película ‘The day of the Dolphin’, en la que se enamora de un mamífero acuático.

Cuatro años más tarde, en 1977, llegó para encarnar a ‘Monica Quartermaine’ en ‘General Hospital’, papel por el que recibió cuatro nominaciones a los premios Daytime Emmy.

Tras 33 años ininterrumpidos, en 2010 su personaje pasó a ser recurrente. No obstante, continuó apareciendo, la última vez en diciembre de 2023, lo que la convirtió en el miembro del ‘cast’ más antiguo.

