Muere famoso actor de telenovelas: familiares ‘ocultaron’ su fallecimiento por meses

Ron Hale, actor de la telenovela norteamericana ‘General Hospital’, murió a los 78 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia el miércoles 2 de octubre a través de un obituario, donde se informó que el veterano actor de cine y televisión falleció meses atrás.

“Ronald Hale Thigpen, de 78 años, de St. George, falleció el 27 de agosto de 2024”, se señala en el sitio Bryant Funeral.

De acuerdo People y USA Today, Ron Hale falleció el 27 de agosto en su casa de St. George, en Carolina del Sur. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

Así se informó sobre la muerte del actor Ron Hale. Imagen Bryant Funeral

Así despidieron al actor de ‘General Hospital’

Tras darse a conocer la muerte del actor, sus excompañeros de la telenovela de 1995 y el mismo equipo del show televisivo emitieron un emotivo mensaje a través de las redes sociales para despedirlo

“Toda la familia de ‘General Hospital’ está triste por la noticia del fallecimiento de Ron Hale. Nos gustaría expresar nuestras condolencias a sus seres queridos durante este momento difícil”, se lee en la cuenta oficial del show en Instagram.

“Fue un actor increíble y un colega inolvidable. Que descanse en paz”, precisaro.

Así despidió el equipo de 'General Hospital' al actor de 78 años. Imagen General Hospital / Instagram

¿Quién fue Ron Hale, actor de ‘General Hospital’?

Ron Hale nació el 2 de enero de 1946. El actor estadounidense saltó a la fama por su personaje de ‘Roger Coleridge’ en la telenovela ‘Ryan’s Hope’.

Sin embargo, la telenovela que marcó su carrera fue ‘General Hospital’, donde interpretó a ‘Mike Corbin’ desde 1995 hasta 2010, año en que anunció su retiro de los escenarios.

‘Todos los hombres del presidente’, ‘MacGyver’, ‘Tormenta Solar’ y ‘El Fantasma y La Ballena’ fueron otros de sus proyectos.