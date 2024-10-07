Muertes de famosos

Muere famoso actor de telenovelas: familiares ‘ocultaron’ su fallecimiento por meses

El fallecimiento del veterano actor de cine y televisión fue confirmado por su familia por medio de un obituario publicado el 2 de octubre.

Por:Elizabeth González
Ron Hale, actor de la telenovela norteamericana ‘General Hospital’, murió a los 78 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia el miércoles 2 de octubre a través de un obituario, donde se informó que el veterano actor de cine y televisión falleció meses atrás.

“Ronald Hale Thigpen, de 78 años, de St. George, falleció el 27 de agosto de 2024”, se señala en el sitio Bryant Funeral.

De acuerdo People y USA Today, Ron Hale falleció el 27 de agosto en su casa de St. George, en Carolina del Sur. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

Así despidieron al actor de ‘General Hospital’

Tras darse a conocer la muerte del actor, sus excompañeros de la telenovela de 1995 y el mismo equipo del show televisivo emitieron un emotivo mensaje a través de las redes sociales para despedirlo

“Toda la familia de ‘General Hospital’ está triste por la noticia del fallecimiento de Ron Hale. Nos gustaría expresar nuestras condolencias a sus seres queridos durante este momento difícil”, se lee en la cuenta oficial del show en Instagram.

“Fue un actor increíble y un colega inolvidable. Que descanse en paz”, precisaro.

¿Quién fue Ron Hale, actor de ‘General Hospital’?

Ron Hale nació el 2 de enero de 1946. El actor estadounidense saltó a la fama por su personaje de ‘Roger Coleridge’ en la telenovela ‘Ryan’s Hope’.

Sin embargo, la telenovela que marcó su carrera fue ‘General Hospital’, donde interpretó a ‘Mike Corbin’ desde 1995 hasta 2010, año en que anunció su retiro de los escenarios.

‘Todos los hombres del presidente’, ‘MacGyver’, ‘Tormenta Solar’ y ‘El Fantasma y La Ballena’ fueron otros de sus proyectos.

De acuerdo con el obituario publicado por su familia, a Ron Hale le sobreviven sus sobrinos y sobrinas Lori Brown, Max Brabham, Erin Wilson y Marc Brown.

