Muertes de famosos

Muere querido payaso a los 17 años: esto se sabe de su misterioso fallecimiento

Larrix Flow, conocido payaso de Monterrey, México, fue encontrado sin vida. El joven, famoso por sus videos en TikTok, había hecho una transmisión en redes sociales horas antes de su muerte.

Ashbya Meré.
Larrix Flow, un querido payaso y DJ de Monterrey, Nuevo León, fue hallado sin vida el 14 de noviembre en su hogar, reportaron medios locales. Fue su familia quien pidió ayuda a los servicios de emergencia, pero al arribar al lugar confirmaron su muerte.

El artista, conocido por sus shows infantiles y su presencia en redes sociales, tenía 17 años y había hecho una transmisión en TikTok horas antes de su muerte.

La noticia de su deceso fue confirmada por el grupo de payasos 'Los Mesmos Show', con quienes Larrix colaboraba frecuentemente.

"Esta mañana nos enteramos que nuestro amigo y compañero Larrix Flow partió al cielo. Estamos impactados por la noticia y muy tristes, pero confiamos en que está ahora en un lugar mejor haciendo reír con sus ocurrencias a los angelitos en el cielo. ¡Te vamos a recordar siempre! Vuela alto Larrix", escribieron en Facebook.

Aunque las circunstancias exactas de su muerte no han sido reveladas, se especula en redes sociales que podría haber atentado contra su vida.

Muere el payaso Larrix Flow, tenía 17 años.
Muere el payaso Larrix Flow, tenía 17 años.
Imagen Larrix Flow/Instagram

Larrix Flow hizo un 'live' antes de morir

El adolescente charló con sus seguidores a través de un 'en vivo' horas antes de morir y algunos usuarios reportaron que se le vio un poco "triste" durante la transmisión.

Larrix Flow se ganó el cariño del público gracias a su carisma y talento, tanto en sus presentaciones en vivo como en sus contenidos digitales.

Larrix Flow

