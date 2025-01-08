Muertes de famosos

Muere actor de ‘The Walking Dead’ a los 32 años: lo que se sabe

El fallecimiento de Keller Fornes fue confirmado por la cadena televisiva Great American Media en redes sociales. El cuerpo del actor de ‘The Walking Dead’ fue encontrado sin vida en Texas.

Por:Elizabeth González
Video Elenco de ‘The walking dead’ de luto tras muerte de actor: así se dejó ver horas antes fallecer

Keller Fornes, actor de ‘The Walking Dead’, murió a los 32 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la cadena de televisión Great American Media a través de sus redes sociales.

“Nosotros en Great American Media estamos profundamente entristecidos por la muerte de Keller Fornes. Fue una persona especial y talentoso como actor, escritor y director, así como cantante y músico”, escribieron el 7 de enero en Instagram.

“Su energía y entusiasmo levantaron todo con lo que trabajó aquí en Great American Media y el elenco y equipo de County Rescue. Nuestras oraciones están con su familia y todos los que tocó”, puntualizaron.

Así se dio a conocer el fallecimiento del Keller Fornes, actor de 'The Walking Dead'.
Así se dio a conocer el fallecimiento del Keller Fornes, actor de 'The Walking Dead'.
Imagen Instagram

¿Qué le pasó a Keller Fornes?

De acuerdo con People y ABC, el cuerpo del actor fue encontrado sin vida el pasado 19 de diciembre en Eastland, Texas, según lo publicado en el obituario de Lacy Funeral Home.

Hasta el momento la familia de Keller Fornes no ha revelado detalles de su fallecimiento. Sin embargo, en el mismo obituario se especifica que tiene un servicio conmemorativo programado para el próximo 11 de enero en la Cowboy Church of Erath County en Stephenville, Texas.

¿Quién fue Keller Fornes?

Keller Fornes nació el 22 de abril de 1992 en Lubbock, Texas. Estudio una licenciatura en Bellas Artes en la Universidad del Norte de Texas, de donde se graduó con honores.

Aunque su carrera como actor comenzó en 2004, en la serie ‘Knocked Up’, fue hasta 2021 que obtuvo un reconocimiento tras participar en la última temporada de ‘The Walking Dead’, donde interpretó a ‘Tower Trooper’, un soldado de la Commonwealth.

Video Magda Rodríguez, Eduardo Palomo y otras 5 celebridades que murieron de forma repentina
Muertes de famososFamosos

