Muertes de famosos

Muere primer actor de 'Sin senos sí hay paraíso': "Estaba muy enfermo"

Las telenovelas y el mundo de la televisión recibieron la triste noticia de la muerte del famoso actor Julio Medina. El colombiano falleció a los 91 años luego de vivir "en un hogar para personas de la tercera edad".

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Los angustiantes últimos momentos de Julián Ortega, actor de Élite que murió a los 41 años

El mundo de las telenovelas y el entretenimiento hispano está de luto tras darse a conocer una triste noticia.

Medios como Noticias Caracol confirmaron la muerte del primer actor Julio Medina, de 91 años, quien partió de este mundo el sábado 23 de noviembre.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe sobre la muerte del actor Julio Medina

Noticias Caracol reportó que el artista " se encontraba en cuidados paliativos desde hace varias semanas", según citó People en Español.

Más sobre Muertes de famosos

Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden
2 mins

Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden

Univision Famosos
Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años
2 mins

Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años

Univision Famosos
'Influencer' Charlie Kirk muere tras ataque en pleno evento universitario: las dramáticas imágenes
0:50

'Influencer' Charlie Kirk muere tras ataque en pleno evento universitario: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias
0:56

Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia
1:00

#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia

Univision Famosos
Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"
3 mins

Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"

Univision Famosos
Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda
1:00

Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda

Univision Famosos
Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”
2 mins

Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”

Univision Famosos
Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda
2 mins

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

Univision Famosos

"Tuvo que afrontar condiciones de salud complicadas como la diabetes y también problemas de corazón", detalló el medio.

De acuerdo con los reportes, el deceso ocurrió en Bogotá, en donde el actor residía.

Don Julio Medina tenía "diabetes", según reportes de la prensa colombiana.
Don Julio Medina tenía "diabetes", según reportes de la prensa colombiana.
Imagen Julio César Herrera/X y Edwin Rodríguez/Instagram


"Julio estaba muy enfermo", dijo Julio Hernán Correa, presidente de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), a la revista Vea y citada por Caracol TV.

En diciembre de 2021, el propio artista había revelado a La Red que había decidido "vivir en un hogar para personas de la tercera edad".

En aquella fecha, " llevaba cuatro años en ese lugar y destacó que era muy tranquilo, lo cual ayudó a que sus últimos años de vida fuesen dedicados a descansar y a disfrutar de sus pasiones, pues se había retirado del mundo del espectáculo en 2016".

La trayectoria de Julio Medina

En 'Sin senos sí hay paraíso', Julio Medina interpretó a Manuel Jaramillo, aunque también es recordado por otras telenovelas como 'Amor en custodia'.

Fue de las figuras colombianas pioneras en Hollywood, ya que destacó actuando en grandes producciones de 1967 como en la serie clásica 'El gran chaparral' y 'La monja voladora'.

De acuerdo con Noticias Caracol, los funerales se estaban llevando a cabo este domingo 24 "desde las 11 de la mañana en la funeraria Gaviria, en Bogotá, y las exequias serán el lunes 25 a las 2:30 de la tarde".

Video Oscar Traven hizo una inquietante publicación horas antes de morir
Relacionados:
Muertes de famososEnfermedadesDiabetesTelenovelasFamososCelebridadesNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD