Muere primer actor de 'Sin senos sí hay paraíso': "Estaba muy enfermo"

El mundo de las telenovelas y el entretenimiento hispano está de luto tras darse a conocer una triste noticia.

Medios como Noticias Caracol confirmaron la muerte del primer actor Julio Medina, de 91 años, quien partió de este mundo el sábado 23 de noviembre.

Lo que se sabe sobre la muerte del actor Julio Medina

Noticias Caracol reportó que el artista " se encontraba en cuidados paliativos desde hace varias semanas", según citó People en Español.

"Tuvo que afrontar condiciones de salud complicadas como la diabetes y también problemas de corazón", detalló el medio.

De acuerdo con los reportes, el deceso ocurrió en Bogotá, en donde el actor residía.

Don Julio Medina tenía "diabetes", según reportes de la prensa colombiana.



"Julio estaba muy enfermo", dijo Julio Hernán Correa, presidente de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), a la revista Vea y citada por Caracol TV.

En diciembre de 2021, el propio artista había revelado a La Red que había decidido "vivir en un hogar para personas de la tercera edad".

En aquella fecha, " llevaba cuatro años en ese lugar y destacó que era muy tranquilo, lo cual ayudó a que sus últimos años de vida fuesen dedicados a descansar y a disfrutar de sus pasiones, pues se había retirado del mundo del espectáculo en 2016".

La trayectoria de Julio Medina

En 'Sin senos sí hay paraíso', Julio Medina interpretó a Manuel Jaramillo, aunque también es recordado por otras telenovelas como 'Amor en custodia'.

Fue de las figuras colombianas pioneras en Hollywood, ya que destacó actuando en grandes producciones de 1967 como en la serie clásica 'El gran chaparral' y 'La monja voladora'.

De acuerdo con Noticias Caracol, los funerales se estaban llevando a cabo este domingo 24 "desde las 11 de la mañana en la funeraria Gaviria, en Bogotá, y las exequias serán el lunes 25 a las 2:30 de la tarde".