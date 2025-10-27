Muere famoso ‘influencer’ a los 28 años a días de haberse casado: “Ya no me queda tiempo”

Video De qué murió Jimmy Shaw, actor de ‘La que se avecina’: lo que se sabe tras su dura enfermedad

Juan Jyoza, famoso ‘influencer’ gastronómico, murió a los 28 años a sólo días de haberse casado con su pareja, María, mientras se encontraba hospitalizado.

La noticia de su fallecimiento, ocurrido el 23 de octubre, fue comunicada por su familia mediante un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Nos dejó tras haber luchado casi dos años contra la terrible enfermedad que es el cáncer”, explicaron al respecto.

“Todo vuestro cariño y apoyo han significado una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días. Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros”, expresaron.

Al creador de contenido le diagnosticaron cáncer de colon etapa 4, con metástasis en el peritoneo, en 2024, lo que, dijo, “para mi edad era muy raro”.

Juan Jyoza celebró su boda en el hospital días antes de morir

El 18 de octubre, Juan Jyoza colgó en su perfil de la plataforma digital un video que muestra la boda civil que celebró, un día antes, con María.

“Me caso con el amor de mi vida”, escribió en la descripción de la grabación, que permite ver que ni él ni su novia usaron vestimenta especial pues él portaba su bata y pantalón beige y ella playera a rayas y jeans negros.

Después de que el juez les leyera lo que significaba el matrimonio, el dúo dio su ‘Sí, acepto’ y leyó sus respectivos votos.

Con lágrimas en los ojos de María, ambos se colocaron los anillos y fue entonces cuando el magistrado los declaró marido y mujer.

Ellos sellaron el enlace con un beso al tiempo que los presentes, entre ellos las madres de ambos, aplaudían por el tierno instante.

Un par de días antes de la unión legal, Juan dio a conocer que había sido internado por tiempo indeterminado y admitió: “Estoy muy mal”.

El 'influencer' Juan Jyoza se casó días antes de morir. Imagen Juan Jyoza/Instagram

El último consejo de Juan Jyoza

En el último testimonio que Juan Jyoza difundió, además de contar cómo se enteró de su padecimiento, manifestó un consejo para sus seguidores.

“Muchas veces estás en el sofá, tío, y lo que no tienes es ganas. Y las ganas son tonterías, porque hay gente…”, externó.