Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Alondra Marianela Hernández Pérez representó a La Blanca en el Certamen Reina Departamental de San Marcos en Guatemala. La joven presuntamente tenía 20 años.

Elizabeth González.
Alondra Marianela Hernández Pérez murió a los 20 años, reporta Radio Fórmula. La joven reina de belleza falleció en un trágico accidente de moto el 27 de agosto en Guatemala.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en la cuenta de Instagram Reina Departamental San Marcos, certamen de belleza en el que participó en 2023-2024.

“El máximo certamen de Belleza de la Mujer Marquense lamenta profundamente la partida de Alondra Marianela (…) Señorita La Blanca 2023”, dice la esquela.

Así se informó la muerte de la joven reina de belleza.
“Quien fue la representante de ‘La Tierra del Oro Verde’ el municipio de La Blanca en Reina Departamental San Marcos 2024. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su madre y hermanas hasta Chiquirrines en La Blanca, San Marcos. Descanse en paz”, agregaron.

Aunque en la cuenta de Instagram no se dieron detalles sobre el trágico accidente, medios locales como Publi News y TV Azteca Guatemala reportaron que el incidente de tránsito, ocurrido el 26 de agosto, sucedió en ruta a Quetzaltenango.

Debido a la gravedad de las heridas, Alondra habría sido trasladada de emergencia al Hospital de Coatepeque, donde falleció al día siguiente del accidente.

¿Quién era Alondra Marianela Hernández?

Alondra Marianela era una joven guatemalteca de la comunidad de La Blanca. La mujer, de supuestamente 20 años, se había convertido en un referente de la zona al representar a su estado en el certamen de belleza San Marcos.

Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado al respecto.


