Muere actriz que estelarizó con Chayanne la película ‘Baila Conmigo’: había perdido la vista

Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

Joan Plowright, reconocida actriz británica que estelarizó con Chayanne la exitosa película ‘Baila Conmigo’, ha muerto a los 95 años.

Fueron sus seres queridos los que dieron a conocer la noticia por medio de un comunicado, difundido por The Guardian la mañana de este viernes.

PUBLICIDAD

Indicaron que la artista “falleció en paz el 16 de enero, rodeada de su familia” en Denville Hall, un hogar de cuidados para personas que han trabajado en la industria teatral.

“Ella disfrutó de una larga e ilustre carrera en el teatro, el cine y la televisión durante casi siete décadas, hasta que la ceguera la obligó a retirarse”, señalaron.

“Disfrutó de sus últimos diez años en Sussex, con las constantes visitas de amigos y parientes, llenas de muchas risas y recuerdos entrañables”, agregaron.

Joan Plowright murió a los 95 años. Imagen MediaPunch Inc

En mayo de 2014, el portal West End theatre reportó que Plowright había perdido por completo la vista debido a la degeneración macular relacionada con la edad, con la que empezó en el 2000.

Joan Plowright con Chayanne en ‘Baila Conmigo’

Muchos años antes de despedirse de la actuación, ella compartió ‘set’ con Chayanne en la cinta ‘Baila Conmigo’, que se estrenó en 1998.

En la trama, Joan encarna a ‘Bea Johson’, una mujer mayor que toma clases en el estudio de baile al que ‘Rafael Infante’, interpretado por el boricua, da mantenimiento.

Ambos protagonizaron una tierna escena en la que danzan durante una competencia, en Las Vegas, y él termina abrazándola, ocasionando el aplauso del público.

Joan Plowright y Chayanne trabajaron juntos en la película 'Baila conmigo'. Imagen Cinematic

¿Quién era Joan Plowright?

Joan Plowright nació el 28 de octubre de 1929 en Brigg, Lincolnshire (Inglaterra). Fue la segunda de los tres hijos de Daisy Margaret Burton y William Ernest Plowright.

Siempre quiso ser actriz y debutó en los escenarios en 1948, en Croydon, en un ‘show’ llamado ‘If Four Walls Told’, y luego se unió a la compañía de teatro Old Vic.

PUBLICIDAD

A lo largo de su trayectoria, ella participó en puestas en escena como ‘The entertainer’, ‘A taste of honey’, ‘Santa Juana’, ‘Uncle Vanya’, ‘The merchant of Venice’, entre muchas otras.

En el cine, formó parte de las producciones ‘Enchanted Abril’, ‘I love you to death’, ‘Tea with Mussolini’, ‘Equus’ y ‘The diary of Anne Frank’, por mencionar algunas.

De 1953 a 1960, estuvo casada con el actor Roger Gage, a quien presuntamente engañó con Laurence Olivier, con el que contrajo matrimonio en 1961.