Muertes de famosos

Muere el influencer ‘Ingeniero Bailarín’ tras contagiarse de dengue: tenía 34 años

El influencer peruano, Jainer Pideno, falleció tras presentar complicaciones derivadas por el dengue, enfermedad que contrajo mientras trabajaba.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ‘Ingeniero Bailarín’ montó una coreografía en el hospital antes de morir: así falleció el ‘influencer’

El influencer Jainer Moisés Pinedo Vargas, mejor conocido como ‘Ingeniero Bailarín’, murió a los 34 años en Chiclayo, Perú, tras contagiarse de dengue.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Seguro Social de Salud (EsSalud) y por medios locales el domingo 18 de agosto.

De acuerdo con la cuenta de Instagram del influencer y de algunos medios locales como Latina Noticias, ‘Ingeniero Bailarín’ murió tras presentar complicaciones derivadas por el dengue, enfermedad que habría contraído desde mediados de julio.

El influencer habría enfermado de dengue mientras trabajaba en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Jainer Pinedo fue hospitalizado de emergencia tras desarrollar neumonía, donde también le fue detectado un derrame pleural.

El 21 de julio, el ‘Ingeniero Bailarín’ fue puesto bajo ventilación mecánica. Sin embargo, la mañana del 18 de agosto sufrió un paro respiratorio debido a la acumulación de líquido en sus pulmones, según informó EsSalud en un comunicado.

En este mismo escrito, la institución de salud destacó que el ‘Ingeniero Bailarín’ no logró sobrevivir a pesar de los esfuerzos médicos por reanimarlo.

El 'Ingeniero Bailarín' había reportado mejoría en su salud a principios de agosto.
El 'Ingeniero Bailarín' había reportado mejoría en su salud a principios de agosto.
Imagen Ingeniero Bailarín / Instagram

¿Quién era el ‘Ingeniero Bailarín’?

Jainer Moisés Pinedo Vargas se desempeñaba como ingeniero forestal. El influencer saltó a la fama por su carisma y videos en TikTok, donde siempre aparecía bailando con su uniforme de ingeniero.

Su video más sobresaliente es en el que aparece bailando el tema ‘No sé’, junto al vocalista de la agrupación Explosión de Iquitos.

El 'Ingeniero Bailarín murió a los 34 años.
El 'Ingeniero Bailarín murió a los 34 años.
Imagen Ingeniero Bailarín/Instagram

¿Qué es el dengue y cómo se contrae?

De acuerdo con información del sitio especializado en salud, Mayo Clinic, el dengue es una enfermedad transmitida a humanos por la picadura de mosquitos portadores de este virus.

Su transmisión ocurre regularmente en zonas tropicales y subtropicales del mundo. El dengue leve puede ocasionar fiebre alta y síntomas similares a la gripe. Una forma grave del dengue, también llamada "fiebre hemorrágica del dengue", puede ocasionar sangrado intenso, descenso repentino de la presión arterial (choque) y la muerte.

Hasta el momento, no existe una vacuna para combatir esta enfermedad.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

