Muertes de 'influencers' Muere ‘influencer’ tras luchar contra raro y agresivo tipo de cáncer: meses antes había perdido la vista La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija en redes sociales. Zhu Mingyue había sido diagnosticada contra raro y agresivo tipo de cáncer.



Video Joven ‘influencer’ muere tras batalla contra el cáncer y a un año de recibir a su hijo en brazos

La ‘influencer’ de belleza Zhu Mingyue murió a los 41 años tras luchar contra un raro y agresivo tipo de cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija a través de Douyin, la versión china de TikTok, el lunes 30 de marzo. En la publicación, la creadora de contenido fue descrita como una “guerrera” y una “heroína”.

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“Durante el último año y medio, la enfermedad la atormentó repetidamente, soportando un dolor físico inimaginable, pero se mantuvo optimista y fuerte. Unos días antes de fallecer, ya ciega y con dificultad para hablar, todavía me tomó de la mano y me consoló: 'No llores, cariño. Son tiempos difíciles, pero mamá estará mejor en unos días’”, dijo.

La ‘influencer’ de belleza Zhu Mingyue murió a los 41 años Imagen Eyes on the Globe / X



“Mi madre fue una mujer de carácter fuerte toda su vida y nunca se rindió ante la enfermedad. Durante la quimioterapia y la radioterapia, le extrajeron sangre con frecuencia hasta que le resultó casi imposible pincharle las venas, pero apretó los dientes y perseveró, sin siquiera considerar la posibilidad de rendirse”, agregó.

Lo que se sabe de la muerte de Zhu Mingyue

De acuerdo con The Mirror, la ‘influencer’ perdió la vida el 26 de marzo, pero fue hasta el 30 del mismo mes cuando se reportó su muerte.

Aunque en el mensaje no se dio a conocer la causa de su fallecimiento, el mismo medio señala que dos años antes había sido diagnosticada con rabdomiosarcoma, un sarcoma de tejidos blandos raro y agresivo.