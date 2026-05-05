Muertes de 'influencers'

‘Influencer’ es asesinada “delante” de sus hijos: el más pequeño tiene solo meses

La creadora de contenido brasileña Pâmela Guimarães perdió la vida luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego. De acuerdo con reportes, ella se encontraba con sus pequeños en casa.

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Por:Dayana Alvino
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Pâmela Guimarães, popular ‘influencer’ brasileña, fue asesinada presuntamente en presencia de sus cuatro hijos, el menor, un bebé de sólo ocho meses.

La creadora de contenido, de 26 años, perdió la vida al interior de su casa, en Sertanópolis, al norte de Paraná, de acuerdo con el medio local Massa.

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Pâmela Guimarães habría sido asesinada “delante” de sus hijos

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Según el portal web, el homicidio de Pâmela Guimarães tuvo lugar la noche del pasado viernes 1 de mayo.
“El crimen ocurrió delante de los cuatro hijos de la víctima. El caso está siendo investigado”, explicaron al respecto.

En su reporte, puntualizaron que el sospechoso llegó en un automóvil y llamó a la celebridad de las redes sociales, quien se acercó a la puerta.

No obstante, “al darse cuenta de lo que pasaba, ella intentó correr hacia el interior de su residencia”, pero él “la alcanzó y le disparó”.

Tras recibir los impactos, ella fue atendida y trasladada de urgencia al hospital municipal. Sin embargo, no sobrevivió a las heridas y pereció poco después.

El presunto responsable huyó luego de cometer el delito y las autoridades lo están buscando. Se están llevando a cabo averiguaciones sobre el caso.

Actualmente, sus retoños “están bajo el cuidado de la red de asistencia social del municipio y reciben apoyo psicológico”, se indica en el sitio web de noticias del comunicador Edson Valério.

Asesinato de Pâmela Guimarães estaría siendo investigado por posible vínculo con otro crimen

El mencionado portal detalla que la policía investiga si el ataque fatal a Guimarães está relacionado con una doble ejecución, de agosto de 2022.

En esa ocasión, dos mujeres fueron acribilladas a tiros dentro de una vivienda e informes señalan que Pâmela habría tenido un desacuerdo con ellas en el pasado “y tenía vínculos con alguien involucrado en el narcotráfico”.

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