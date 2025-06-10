Muertes

Muere 'tiktoker' a los 19 años por peligroso reto viral: su madre cuenta tragedia para alertar

Renna O'Rourke perdió la vida tras realizar un peligroso desafío llamado "dusting". Sus padres compartieron la trágica historia para que ningún otro padre sufra su mismo dolor, pues es muy fácil acceder al producto mortal que provocó muerte cerebral a su hija.

Univision
Renna O'Rourke murió a los 19 años en Arizona después de realizar un peligroso desafío viral de redes sociales conocido como "dusting".

Su familia está haciendo un llamado a otros padres después del trágico fallecimiento de su hija.

Renna O'Rourke murió por inhalar peligroso producto

Renna O'Rourke, de Tempe, murió el 1 de junio a causa del síndrome de muerte súbita por inhalación (sudden sniffing death syndrome) después de inhalar un spray de limpieza para computadoras, una tendencia que se ha vuelto viral en TikTok para "drogarse", reporta NBC.

Según su madre, Dana O'Rourke, Renna sufrió un paro cardíaco y pasó varios días en la unidad de cuidados intensivos (ICU) antes de ser declarada con muerte cerebral.

El "dusting", también conocido como "chroming" o "huffing", es una práctica que hace que el usuario se sienta "ebrio" y eufórico por un par de minutos.

El Dr. Randy Weisman, quien dirige la unidad de cuidados intensivos en el HonorHealth Scottsdale Osborn Medical Center, advierte que en ese corto lapso, el daño al hígado y los pulmones, incluso después de una sola inhalación, puede ser irreversible y potencialmente mortal.

Weisman explicó en entrevista para Arizona’s Family que al inhalar estos químicos en forma de gas, estos reemplazan el oxígeno dentro de los pulmones y el resto del cuerpo. Además, indicó que varios otros adolescentes han sucumbido a este mismo trastorno.

Padres de Renna no quieren que otros padres sufran el mismo dolor

Los padres de Renna, Aaron y Dana O'Rourke, la describieron como una joven "vibrante y vivaz" que amaba cantar. Su madre la recordó como "el alma más cariñosa y hermosa que he conocido".

La familia busca generar conciencia sobre esta tendencia para evitar que otros padres experimenten el mismo dolor.

Dana O'Rourke ha expresado su preocupación por la facilidad con la que los adolescentes pueden acceder a este producto mortal. Reveló que Renna y su novio compraron el limpiador de teclado en línea y lo recibieron a domicilio a través de DoorDash. "No sabía lo que estaban haciendo con eso", dijo Dana O'Rourke.

Tiktoker donó sus órganos

A pesar de la tragedia, la familia O'Rourke ha encontrado consuelo y propósito en la decisión de Renna de donar sus órganos.

"Queremos asegurarnos de que usemos nuestra tragedia para que ningún otro padre tenga que experimentar ver a su hijo con soporte vital y un ventilador y sin respirar por sí mismo, todo porque inhaló de una lata", declaró Dana O'Rourke.

Se les ha informado que el corazón de Renna fue a un receptor en California, lo cual es significativo para la familia, ya que era el estado al que ella deseaba mudarse.

PUBLICIDAD