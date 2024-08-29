Famosos

Influencer en cuidados paliativos por cáncer anuncia que está embarazada y pide perdón a su bebé

Isabel Veloso fue diagnosticada con cáncer hace 3 años. La joven de 18 años tuvo que dejar su tratamiento porque éste dejó de hacer efecto. Sin embargo, la influencer brasileña hace unas semanas anunció que está esperando a su primer hijo.

Elizabeth González.
Isabel Veloso, influencer brasileña que está en cuidados paliativos por cáncer, está embarazada.

La joven de 18 años compartió la noticia el pasado 11 de agosto en su cuenta de Instagram, donde reveló que el bebé que espera es fruto de su matrimonio con Lucas Borbas.

“Última noticia: un bebé viene en camino”, se lee en su publicación, donde a la joven también se le puede ver sentada sobre un pastizal junto a su pareja.

“Tus ojos vieron mi embrión; todos los días ordenados para mí fueron escritos en tu libro antes de que alguno de ellos llegara a existir”, agregó en este mismo posteo haciendo referencia al Salmo 139:16.

Así anunció Isabel Veloso su embarazo.
Imagen Isabel Veloso / Instagram

En una publicación del pasado 28 de agosto, Isabel Veloso escribió un mensaje para su bebé, dejando entrever la montaña rusa de emociones que siente en su embarazo.

“Un día mami quiere mirarte y decirte, cuánto lo siento por tener que sentir mis sentimientos, y decir que nunca fue su culpa. Que todas las veces que tu madre se sintió insegura e injusta, nunca fue para que tú también lo sintieras.

Espero que solo puedas sentir mi amor por ti, y lo mucho que eres amado por nuestra familia”, señaló.

La influencer Isabel Veloso no está en etapa terminal

Isabel Veloso fue diagnosticada Linfoma de Hodking a los 15 años y desde entonces, la joven se sometió a un duro tratamiento para erradicar el cáncer. Sin embargo, las sesiones de quimioterapia dejaron de surtir efecto, por lo que ingresó a un tratamiento de cuidados paliativos para afrontar los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con la influencer, el cáncer se encuentra localizado en la región mediastínica, entre el corazón y los pulmones, lo que puede provocarle arritmias, dolores crónicos y disnea.

En marzo pasado, Isabel Veloso compartió una fotografía al lado de su esposo, donde hablaba de sus “últimos 6 meses” y de su lucha contra el cáncer.

La influencer se encuentra bajo cuidados paliativos por cáncer.
Imagen Isabel Veloso / Instagram


“Esta vez el cáncer lo hizo. Solo deseo que estos próximos y últimos 6 meses sean los más felices y sinceros de nuestros corazones”, refirió.

El 19 de agosto, el médico de la joven de 18 años informó a Gshow que la enfermedad estaba estabilizada, por lo que Isabel señaló en sus redes que “no era una paciente terminal sino una paciente con cuidados paliativos”.

