Hallan sin vida a famosa actriz: su empleada doméstica confiesa el crimen

Huda Shaarawi, legendaria actriz siria, fue encontrada sin vida en circunstancias violentas. La empleada doméstica confesó su culpabilidad.

Video Muere Gerardo Taracena, querido actor de ‘La reina del sur’ y ‘Apocalypto’: así se confirmó la triste noticia

La legendaria actriz siria Huda Shaarawi, reconocida por su participación en la exitosa serie 'Bab al Hara', fue hallada sin vida el 29 de enero de 2026 en el interior de su residencia en Damasco, en circunstancias violentas, según reportaron las autoridades.

Hallazgo y primeros indicios

De acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, Shaarawi, quien tenía más de 80 años, presentaba signos de haber sido golpeada con un objeto pesado, lo que llevó a abrir de inmediato una investigación por homicidio.

El general Osama Atika, jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en Damasco, confirmó que las lesiones del cuerpo eran consistentes con una agresión directa.

Empleada doméstica confiesa el crimen

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, una empleada doméstica de la actriz sería la principal sospechosa, una mujer de nacionalidad ugandesa, quien había abandonado la vivienda poco después del suceso.

Tras un operativo de búsqueda, fue detenida y confesó su implicación en el crimen, aunque hasta el momento no se ha esclarecido el móvil ni las circunstancias exactas del ataque, según los reportes oficiales.

Muere la actriz siria Huda Shaarawi.
Imagen Huda Shaarawi/Instagram

¿Quién era Huda Shaarawi?

Huda Shaarawi fue una actriz siria con una larga carrera que era reconocida por su presencia constante en producciones televisivas.

Aunque trabajó en múltiples proyectos, su trabajo más recordado es 'Bab al Hara' ('La puerta del barrio'), una de las series más exitosas y longevas de la televisión árabe.

La producción, ambientada en un barrio de la Siria colonizada por Francia, duró más de una década, teniendo 13 temporadas. Su personaje en esta historia la convirtió en una figura conocida por generaciones de espectadores.

Shaarawi fue una de las fundadoras del sindicato de artistas en Siria, contribuyendo así al fortalecimiento institucional del sector cultural y artístico del país.

