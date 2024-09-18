Muere hijo de famosa presentadora tras sufrir trágico accidente: tenía 4 años
La exMiss Guayaquil, Karime Borja, confirmó el fallecimiento de su hijo en Instagram. Mateo luchó por años contra las secuelas que le dejó un accidente en la piscina.
Mateo Lapo, hijo de la presentadora Karime Borja, murió a los 4 años el 17 de septiembre tras luchar por años contra las secuelas que le dejó un trágico accidente en la piscina.
La noticia fue confirmada en el show ‘Los Hackers de la farándula’ de la cadena de televisión Ecuasiva, donde se detalló que el pequeño fue inducido a un coma “debido a una isquemia cerebral por hipoxia”, un tipo de daño cerebral que se produce cuando el cerebro no recibe oxígeno o no tiene un flujo sanguíneo adecuado.
Así despidió la presentadora Karime Borja a su hijo
A través de su cuenta de Instagram, Karime Borja replicó los mensajes que el personal médico a cargo de los cuidados de Mateo le dedicó a su hijo.
Al pie de la publicación de Dayanna Ivelice, la exMiss Guayaquil escribió: “Que maravilla, ¡los mejores amigos! La amo mucho y sé con firmeza que Mateo la ama también y sintió con profundo amor cada trato lindo, cada caricia… cada beso y sé también que nos encontraremos en la eternidad. Que mi niño de luz y de vida está en paz”.
¿Qué le pasó al hijo de Karime Borja?
En noviembre de 2021, Mateo sufrió un accidente en una piscina que lo tuvo sin signos vitales por 15 minutos, esta situación desencadenó en él una grave lesión cerebral que “equivalía a 90 por ciento de discapacidad”.
Karime Borja luchó junto a su hijo por casi 3 años contra las secuelas que le dejó el accidente. Durante todo este tiempo, la presentadora compartió detalles de su lucha en Instagram, donde también narró que Mateo estuvo en coma durante ocho meses.
El nacimiento de Mateo marcó un antes y un después en la historia de Guayaquil, ya que Karime Borja se enteró de su embarazo cuando se encontraba en medio de su reinado.
De esta manera, la maternidad de la presentadora de televisión logró que se hiciera una reforma para que mujeres con hijos pudieran participar en el certamen de belleza de Ecuador.