Hijos de famosos

Hija de integrante de La Adictiva que murió a los 7 años padecía esta enfermedad desde bebé

La pequeña de Martín Rodríguez, trombonista de la agrupación, fue diagnosticada con una afección genética cuando tenía sólo 3 meses de nacida. Hace unos días, ella perdió la vida tras estar internada en terapia intensiva.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿De qué murió el hijo de Vero Ale, a los 8 años? Padecía una enfermedad poco común

Martín Rodríguez, integrante de banda La Adictiva, atraviesa un duro momento debido a la muerte de su niña, Alinha, quien sólo tenía 7 años.

Además de que lo hiciera la agrupación, la noticia fue dada a conocer en el perfil de Facebook de la pequeña, el cual era administrado en realidad por sus papás.

PUBLICIDAD

“Con el corazón destrozado anunciamos el fallecimiento de nuestra hija”, escribieron en un ‘post’ del martes 28 de mayo.

Hija de Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, estaba en terapia intensiva

Previamente, en la misma red social, el artista y su pareja informaron que su retoño se encontraba en la unidad de terapia intensiva de un hospital en Guadalajara, Jalisco (México).

“Trae una descompensación muy fuerte en su riñón, su presión arterial se está viendo afectada y sigue la retención de líquido”, explicaron el 15 de mayo.

Más sobre Hijos de famosos

Carmen Aub revela que su hija nació con sordera: “Enfrenta a un silencio que no pidió”
0:59

Carmen Aub revela que su hija nació con sordera: “Enfrenta a un silencio que no pidió”

Univision Famosos
Hija de exvocalista de Los Recoditos muere un mes antes de nacer: “Me rompió el corazón”
2 mins

Hija de exvocalista de Los Recoditos muere un mes antes de nacer: “Me rompió el corazón”

Univision Famosos
Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina quiere interpretar a Juan Querendón como su papá
0:43

Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina quiere interpretar a Juan Querendón como su papá

Univision Famosos
¡Prepárate Lele Pons! Guaynaa quiere “15” hijos y revela lo que su bebé ya heredó de ella
0:53

¡Prepárate Lele Pons! Guaynaa quiere “15” hijos y revela lo que su bebé ya heredó de ella

Univision Famosos
Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?
0:59

Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal ya convive con el novio ‘tiktoker’ de la cantante: ¿se caen mal?
0:56

Hija de Alicia Villarreal ya convive con el novio ‘tiktoker’ de la cantante: ¿se caen mal?

Univision Famosos
Rihanna sorprende con nombre de su bebé: así anuncia que ya es mamá por tercera vez
1:00

Rihanna sorprende con nombre de su bebé: así anuncia que ya es mamá por tercera vez

Univision Famosos
Elizabeth Álvarez en lágrimas al hablar en TV de los hijos que tiene con Jorge Salinas: esto dijo
0:56

Elizabeth Álvarez en lágrimas al hablar en TV de los hijos que tiene con Jorge Salinas: esto dijo

Univision Famosos
Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?
0:46

Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?

Univision Famosos
Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina ventila que ellos “siguen llevando una relación amorosa”: detalles
0:53

Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina ventila que ellos “siguen llevando una relación amorosa”: detalles

Univision Famosos

Igualmente precisaron que, debido al delicado estado de salud de Alinha, los doctores determinaron “hacer una pausa en el trasplante de hígado” que ella requería y enfocarse en estabilizarla.

A lo largo de los siguientes días, ellos solicitaron a los seguidores que realizaran donaciones de sangre, así como que mantuvieran oraciones por la nena, que continuaba peleando “por su vida”.

Alinha, hija de Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, se encontraba en terapia intensiva.
Alinha, hija de Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, se encontraba en terapia intensiva.
Imagen Alinha RO/Facebook

¿Qué enfermedad padecía la hija del integrante de La Adictiva?

En junio de 2019, Cinthya Osuna, mamá de Alinha y pareja de Martín Rodríguez, expuso en la plataforma digital qué padecimiento sufría su nena desde bebé.

“Yo elegí (una alternativa distinta) después de aceptar el diagnóstico que los médicos dieran para mi niña a sus 3 meses: Síndrome de Alagille. Una enfermedad acerca de la cual lo primero que supimos fue que no tenía cura”, anotó.

Según el portal del National Center for Advancing Translational Sciences, dicha afección es genética y “afecta varios órganos del cuerpo como el hígado, el cerebro, el corazón, los ojos, la cara y el esqueleto”.

PUBLICIDAD

Ella puntualizó que su pequeña nació “sin signos o síntomas de ningún tipo”, pero que a las 3 semanas le apareció en la piel “el tinte ictérico”.

Luego de que un pediatra les asegurara que Alinha “estaba en buen estado”, pero “no desaparecía su color pálido” con el paso del tiempo, buscaron otra opinión.

Gracias a los estudios adecuados y a diversas evaluaciones de doctores especializados en disciplinas, entre ellas la oftalmología, finalmente la condición fue confirmada.

Osuna dijo que, tras un período de cuestionamiento sobre el porqué a ellos y aceptar la situación, su hija empezó un tratamiento cuando tenía casi medio año.

Posteriormente, y al Alinha haber superado una compleja crisis, una gastroenteróloga y un cardiólogo con sede en la Ciudad de México determinaron que ella “era candidata para trasplante de hígado”.

Entonces, Cinthya especificó que la nena ya había iniciado “el protocolo” para que le cambiaran ese órgano, pero fue honesta al indicar: “Esta lucha no termina, nos falta mucho por recorrer”.

Alinha fue diagnosticada con el Síndrome de Alagille desde que tenía 3 meses de nacida.
Alinha fue diagnosticada con el Síndrome de Alagille desde que tenía 3 meses de nacida.
Imagen Alinha RO/Facebook
Relacionados:
Hijos de famososMuertes de famososLa AdictivaSaludFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD