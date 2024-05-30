La Adictiva

Muere hija de integrante de La Adictiva a los 7 años: “Diosito la mandó llamar”

La agrupación sinaloense dio a conocer la noticia. Durante uno de sus recientes conciertos, explicaron que “se hizo todo lo que estuvo en las manos” por la pequeña, pero ella no logró sobrevivir.

Por:Dayana Alvino
Video Luis Ángel ‘El Flaco’ rompe el silencio tras la muerte de su hija y envía doloroso mensaje

Martín Rodríguez, integrante de la exitosa agrupación La Adictiva, está de luto debido a la muerte de su hija, Alinha, a los 7 años.

La banda sinaloense dio a conocer la noticia por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram este 29 de mayo.

“Hoy nos duele el corazón. Con el mayor respeto y profundo dolor, nos unimos a la pena que inunda a nuestro querido compañero y hermano Martín por la irreparable pérdida de su pequeña”, indicaron.

“Lamentamos profundamente tu pérdida y enviamos todo nuestro cariño y apoyo para ti y toda la familia en estos momentos tan difíciles. Que en paz descanse Alinha Rodríguez Osuna”, agregaron.

La Adictiva dedica emotiva despedida a hija de integrante

La Adictiva acompañó dicho ‘post’ con un video que fue grabado durante una de sus recientes presentaciones en territorio mexicano.

Sobre el escenario, tres de sus miembros informaron a la audiencia de lo sucedido y expresaron unas cariñosas palabras.

“Él es un hermano para nosotros y el que su hija haya fallecido nos duele mucho porque la conocimos y sabíamos que era una princesa”, dijeron.

“(Conocíamos) lo que quería vivir ella también y lo que ella luchaba día a día para estar con nosotros y además con sus papás”, agregaron.

El vocalista aseveró, sin aclarar la causa del deceso de la niña: “Se hizo todo lo que estuvo en las manos, pero desgraciadamente no se pudo hacer más y Diosito la mandó llamar”.

La Adictiva despidió a Alinha, hija de su integrante Martín Rodríguez.
La Adictiva despidió a Alinha, hija de su integrante Martín Rodríguez.
Imagen La Adictiva/Instagram

Ellos dedicaron su canción ‘El amor de mi vida’ a Martín y a Alinha: “Hasta el cielo con mucho cariño”, externaron a la mitad de su interpretación.

Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, y su familia darán último adiós a Alinha

De acuerdo con TVyNovelas, Martín Rodríguez, quien se desempeña como trombonista de La Adictiva, brindó detalles del último adiós a su retoño.

“Familia, se les informa que se le ofrecerá triduo de misas a nuestra princesa”, escribió en sus redes sociales. Las eucaristías se llevarán a cabo este viernes 31 de mayo, sábado 1 y domingo 2 de junio en una parroquia de Mazatlán, Sinaloa.

“Favor de vestir con ropa colorida, queremos homenajear a nuestra Alinha como le gustaba”, solicitó él a aquellos que asistirán para acompañarlos.

Rodríguez no suele compartir fotografías de sus seres queridos en su cuenta de la plataforma digital; sin embargo, en noviembre de 2016 subió una fotografía en conmemoración del nacimiento de su nena.

Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, compartió años atrás esta foto de sus hijas.
Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, compartió años atrás esta foto de sus hijas.
Imagen Martín Rodríguez/Instagram
