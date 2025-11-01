Muertes de famosos

Reportan la muerte de Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

El afamado modista mexicano habría perdido la vida este 1 de noviembre a los 59 años.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Así hallaron muerto a Edgar Molina, el famoso diseñador de modas que vistió a gobernadora mexicana

El afamado diseñador mexicano, Héctor Terrones, murió este 1 de noviembre, según reportó la periodista Maxine Woodside en su cuenta de Instagram, sin dar mayores detalles.

Más sobre Muertes de famosos

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos
Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos
Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos
Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia
2 mins

Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia

Univision Famosos

Noticia en desarrollo.

Relacionados:
Muertes de famososHéctor TerronesCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX