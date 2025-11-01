Reportan la muerte de Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
El afamado modista mexicano habría perdido la vida este 1 de noviembre a los 59 años.
El afamado diseñador mexicano, Héctor Terrones, murió este 1 de noviembre, según reportó la periodista Maxine Woodside en su cuenta de Instagram, sin dar mayores detalles.
Noticia en desarrollo.
Adiós al diseñador @HECTORTERRONESo , famoso por sus diseños barrocos y por vestir a muchas estrellas del espectáculo… descanse en paz #descanseenpaz pic.twitter.com/OXFaQ4TnJY— Reforma Moda! (@modareforma) November 1, 2025
