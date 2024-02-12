Famosos

Muere Gustavo Adolfo Ferrer, voz del programa ‘En Familia con Chabelo’

El locutor, originario de Tabasco, perdió la vida a los 82 años la madrugada de este lunes 12 de febrero.

Gustavo Adolfo Ferrer, quien fue por años la voz del comercial del programa ‘En Familia con Chabelo’, murió a los 82 años la madrugada de este lunes 12 de febrero.

La noticia del fallecimiento del locutor tabasqueño se dio a conocer en las redes sociales del programa ‘Mi Rancho el Porvenir’, en el cual colaboró durante sus últimos años de vida.

“Se apaga una de las bellas voces de Tabasco!!! La familia de Mi Rancho el Porvenir está de luto!!! Falleció el día de hoy a las 1:30 am el queridísimo tío Gustavo Adolfo Ferrer Galguera. Descansa en Paz”, señalaron.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia del reconocido locutor se ha pronunciado sobre su fallecimiento, por lo que se desconocen las causas de la muerte y dónde se llevarán a cabo los servicios funerarios.

¿Quién fue Gustavo Adolfo Ferrer, voz del programa ‘En Familia con Chabelo’?

Gustavo Ferrer Galguera es originario de Tabasco, nació en 1944 y desde muy joven mostró interés por la locución.

Comenzó su carrera en estaciones de radio locales, hasta 1978 que se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a colaborar con Televisa.

Prestó su voz para el programa ‘24 hrs’ de Jacobo Zabludovsky y ‘A jugar jugando”; sin embargo, la producción que marcó su carrera fue ‘En Familia con Chabelo’, donde presentaba productos y servicios de patrocinadores, así como las famosas catafixias y el comercial del programa.

Gustavo Adolfo Ferrer fue la voz del comercial de 'En Familia con Chabelo'
Gustavo Adolfo Ferrer fue la voz del comercial de 'En Familia con Chabelo'
Imagen Instagram

¿Cómo era la relación de Gustavo Adolfo Ferrer con Chabelo?

Tras la muerte de Gustavo Adolfo Ferrer, su amigo Roman de la Cruz reveló una entrevista que le realizó sobre su trabajo en Televisa específicamente con Chabelo, con quien trabajó por más de 15 años.

Durante la charla, el locutor reveló que lo buscaron cuando arrancó ‘En Familia con Chabelo’ para que se encargara de hacer las menciones.

“Entonces llegó un muchacho para decirme que me había quedado como locutor… Ahí me llevé 16 años trabajando, como lo he dicho en varias ocasiones, este hermano mayor, que nos enseñó muchísimas cosas, de la honestidad, del trabajo, del respeto para el público”, aseguró.

Ferrer destacó cómo fue trabajar con Xavier López ‘Chabelo’, señalando que aunque sí era muy estricto, también fue un gran amigo.

“A veces las personas lo criticaban porque decían que era muy cruel con los niños, pero no era cruel, era auténtico con los niños. Como persona era un gran amigo, y como jefe sumamente estricto… Xavier era estricto, tanto con el staff, con los que se encargaban de los efectos, y claro con nosotros: los locutores y las edecanes. Era un hombre muy profesional en el aspecto de trabajo y en el aspecto de amistad, era un amigo tan sencillo, nos invitaba a su casa”, sentenció.

