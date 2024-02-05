Muere la vedette Gina Montes: la icónica y famosa bailarina de ‘La carabina de Ambrosio’

Video Hijo de Griselda Blanco se conmueve hasta las lágrimas al hablar del amor y perdón a su madre

Gina Montes, famosa vedette y bailarina de ‘La carabina de Ambrosio’, murió el pasado 27 de enero en la ciudad de Nueva York, aunque fue apenas este lunes 5 de febrero que se dio a conocer su deceso.

La periodista María Luisa Valdés Doria señaló en sus redes sociales que el fallecimiento de la bailarina ocurrió a consecuencia de un presunto cáncer. Sin embargo, el programa 'De primera mano' reportó que su deceso ocurrió por un "conjunto de diversos padecimientos", según les confirmó Judith, única hija de la vedette.

"Judith nos confirmó que no fue debido al cáncer sino un conjunto de diversos padecimientos. Por el momento Judith dice no estar preparada para hablar", mencionó Gustavo Adolfo Infante en la emision de 'De primera mano' de este lunes.

Gina Montes saltó a la fama en el programa 'La carabina de Ambrosio'. Imagen YouTube

¿Quién fue Gina Montes?

Regina Inés Barbosa Govea, mejor conocida como Gina Montes, dejó su natal Brasil en busca de oportunidades en México, país en el que logró darse a conocer en 1978 al formar parte del programa ‘La carabina de Ambrosio’.

Fue precisamente en esta emisión donde su figura se inmortalizó al lado de famosos como Gualberto Castro, César Costa y Beto El Boticario. “Denankiu” fue la frase que ella misma inventó y popularizó en el programa de comedia.

La vedette, que aparecía bailando al inicio del programa y en algunas secciones, abandonó ‘La carabina de Ambrosio’ en 1985 para cumplir su sueño de ser madre. Con el nacimiento de Judith, su única hija, Gina Montes abandonó los reflectores para dedicarse a su familia.

“Al regresar a Nueva York, tengo sangrado. Voy a ver a un doctor y me dice ‘usted ya no puede viajar’ porque si viaja va a perder a su criatura. Ahí paro (...) y tengo que tomar una decisión", contó entre lágrimas Gina Montes a Melissa Saucedo Gonzalez en 2021.

“Denankiu” se convirtió en la icónica frase de Gina Montes en 'La carabina de Ambrosio'. Imagen Televisa



"Mi carrera era todo para mí, fue muy difícil, muy doloroso dejar todo. No me arrepiento, sí lo extraño, extraño el escenario (…), pero al mismo tiempo no hay arrepentimiento porque tengo una hija tan maravillosa, tiene 25 años, que solo me ha dado satisfacciones”, destacó la bailarina brasileña.