Muere actor de ‘American Horror Stories’ tras batalla contra enfermedad “poco común”

La estrella de Broadway y televisión falleció este lunes 30 de septiembre, según informó su publicista. Él luchó contra la enfermedad tras ser diagnosticado en julio.

Por:Dayana Alvino
Gavin Creel, reconocido actor de Broadway y televisión que apareció en series como ‘American Horror Stories’, murió a los 48 años el lunes 30 de septiembre.

Su publicista, Matt Polk, reveló a The Associated Press que la estrella perdió la vida tras ser diagnosticado en julio con un sarcoma melanótico metastásico de la vaina del nervio periférico.

De acuerdo con Mayo Clinic, dicho tumor maligno es un “tipo de cáncer poco común que se produce en los nervios que van desde la médula espinal hacia el cuerpo”.

Según People, Creel fue tratado en el hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York antes de ser desahuciado y enviado a su hogar en Manhattan, donde falleció.

Tras conocerse la noticia, la actriz Bette Midler, quien compartió con Gavin en la puesta en escena ‘Hello, Dolly!’, se pronunció en X (antes Twitter).

“Tenía muchas ganas de trabajar con él todas las noches. Él era fantástico. No puedo creer que se haya ido. ¡Qué pérdida!”, escribió.

Idina Menzel, por su parte, publicó una fotografía del también cantante en Instagram y anotó para acompañarla: “El dulce, dulce, Gavin Creel. Un ángel entre los ángeles. Te quiero mucho”.

Idina Menzel despidió así a Gavin Creel.
Idina Menzel despidió así a Gavin Creel.
Imagen Idina Menzel/Instagram

¿Quién era Gavin Creel?

Gavin Creel nació y se crio en Findlay, Ohio, y se graduó en 1998 de la University of Michigan’s School of Music, Theatre & Dance.

Realizó giras y trabajos regionales antes de conseguir su papel revelación de ‘Jimmy Smith’ en la producción de Broadway ‘Thoroughly Modern Millie’.

Un personaje clave en su carrera fue el del exigente misionero ‘Elder Price’ en ‘The Book of Mormon’, que protagonizó en el primer ‘tour’ nacional en 2012 y llevó a West End, de Londres, donde ganó un Olivier Award en 2014.

En 2017, estelarizó junto a Bette Midler y David Hyde Pierce, la obra ‘Hello, Dolly!’, en la que interpretaba a ‘Cornelius Hackl’, obteniendo el premio Tony a Mejor actor de reparto en un musical.

En televisión y cine, Creel formó parte de los elencos de ‘American Horror Stories’, en 2021, y ‘Eloise at the Plaza’ y ‘Eloise at Christmastime’.

Gavin Creel murió a los 48 años tras luchar contra el cáncer.
Gavin Creel murió a los 48 años tras luchar contra el cáncer.
Imagen Getty Images
