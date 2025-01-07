Muere el ‘influencer’ Gabriel Freitas: habría llegado a pesar 838 libras antes de fallecer

Video Muere el ‘influencer’ Gabriel Freitas a los 37 años tras perder 425 libras

Gabriel Freitas, ‘influencer’ brasileño que cobró fama por haber adelgazado 425 libras (193 kilos), ha muerto a los 37 años.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que su amigo, Ricardo Gouvea, dio a conocer la noticia de su fallecimiento.

Según explicó, el creador de contenido perdió la vida el pasado 30 de diciembre por un ataque cardíaco mientras tomaba la siesta.

“Gabriel murió prácticamente durmiendo, no sufrió. Falleció intentándolo. Luchó hasta el final, era muy fuerte y le tengo mucho respeto. Era una muy buena persona con un muy buen corazón”, afirmó.

El 'influencer' Gabriel Freitas murió a los 37 años. Imagen Gabriel Freitas/Instagram

Freitas saltó a la popularidad en 2017 después de aparecer en el ‘show’ de televisión ‘Programa do Gugu’, que incluía una sección titulada ‘Virou Outra Pessoa’ (‘Conviértete en otra persona’).

En la emisión se mostró la historia de cómo él logró adelgazar por medio de una dieta más equilibrada y ejercicio, esto luego de que comenzó a ganar peso siendo adolescente.

En 2015, Gabriel pesaba 617 libras (280 kilos), pero en un año y medio, gracias a su transformación de estilo de vida, bajó a solo 220 libras (100 kilos), relata Mirror.

Por ello, en una de sus transmisiones, el presentador Gugu Liberato lo felicitó por “llegar más lejos de lo que la mayoría de la gente podría imaginar”.

Gabriel Freitas recuperó su peso

A meses de que su exitosa lucha se conociera, Gabriel Freitas informó en la red social el deceso de su papá, en septiembre de 2017.

“No sé por qué te fuiste. Cuánto te he echado de menos y viviré con tristeza, y ese ‘adiós’ que no pude decir. Marcaste mi vida”, externó.

De acuerdo con el diario Correiro Braziliense, él acabó ganando libras “tras pasar por un extenso período de luto por la pérdida de su padre y la de su hermano”: “Además de la obesidad, enfrentó la depresión”.

El medio puntualiza que, antes de su partida, Gabriel alcanzó a pesar 838 libras (380 kilos). Él solía subir a la plataforma digital videos en los que enseñaba su esfuerzo para adelgazar.

Él inclusive escribía mensajes de motivación dirigidos a aquellos que querían enflacar y presumía con imágenes sus rutinas de ejercicio.