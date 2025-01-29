Muertes de famosos

Muere trágicamente exparticipante de ‘The Voice’: sale a la luz su último mensaje

El cuerpo sin vida de Ryan Whyte Maloney fue hallado en el Condado de Clark con heridas de bala en la cabeza.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Médico de ‘Killadamente’ la diagnosticó con padecimiento que podría provocarle “una muerte silenciosa”

Ryan Whyte Maloney, exparticipante de la sexta temporada de ‘The Voice’, murió trágicamente a los 44 años, la tarde del martes 28 de enero.

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Clark, en Las Vegas, el cuerpo sin vida de Ryan Whyte Maloney fue hallado con heridas de bala en la cabeza.

Según confirmaron a People las autoridades locales, se trataría de un “disparo autoinflingido”, por lo que su causa de muerte se clasificó como “suicidio”.

Sale a la luz su último mensaje

El lunes 27 de enero, Ryan Whyte Maloney se dejó ver en sus historias de Instagram en el interior de lo que parecía ser un bar. En su video, según refiere People, habría dejado entrever que estaba de fiesta.

Esta sería la última publicación de Ryan Whyte Maloney.
Esta sería la última publicación de Ryan Whyte Maloney.
Imagen Ryan Whyte Maloney / Instagram


“Nueve buenos irlandeses para una fiesta privada esta noche, y vamos a rockear", mencionó sin dar más detalles.

Ryan Whyte Maloney nació en 1981 en Traverse City, Michigan. Su salto a la fama ocurrió en 2014 tras participar en la sexta temporada de ‘The Voice’, donde Shakira, Blake Shelton, Adam Levine y Usher fueron los coaches.

Ryan Whyte Maloney sorprendió con su talento a Shakira en 'The Voice'.
Ryan Whyte Maloney sorprendió con su talento a Shakira en 'The Voice'.
Imagen Ryan Whyte Maloney / Instagram


Su talento lo llevó a convertirse en uno de los cinco finalistas de la temporada, de la que más tarde fue descalificado.

En enero de 2023 lanzó el sencillo ‘Don’t Put Me in a Box’, mientras que en 2024 obtuvo una residencia regular en el escenario de ‘Ole Red’, propiedad del cantante Blake Shelton.

A lo largo de su carrera, el músico trabajó con celebridades como Tim McGraw, Morgan Wallen, Rascal Flatts, Shakira, Usher y Ed Sheeran.


