¿Esposa de Ernesto Barajas resultó herida en ataque por el que murió el vocalista de Enigma Norteño?

Video Muerte de cantante de Enigma Norteño arroja indicios: revelan por qué le habrían quitado la vida

Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, fue asesinado la tarde de este 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, México.

El también fundador de la famosa agrupación y un hombre perdieron la vida tras ser atacados a balazos mientras se encontraban en las inmediaciones de una pensión de automóviles, de acuerdo con medios como Línea Directa.

PUBLICIDAD

¿Esposa de Ernesto Barajas resultó herida en el ataque?

Según los primeros informes que surgieron sobre lo sucedido, además de Ernesto Barajas y el otro individuo que falleció, quien se presume era un miembro de su equipo de trabajo, una persona más fue herida.

Este mismo martes, N+ Foro indicó en su sitio web que se trataría de la “esposa” del compositor, Alexis Sillas, quien “resultó lesionada durante el incidente”.

Sin embargo, la mañana de este miércoles 20 de agosto, la corresponsal de Despierta América, Atzhiri Cárdenas, aseveró que “una joven de 18 años, empleada” del establecimiento es la que salió lastimada.

“Pero se reporta fuera de peligro”, aseguró la comunicadora en la capsula transmitida en el matutino de Univision.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la adolescente, pues las autoridades correspondientes no han emitido un comunicado oficial.

Por su parte, Sillas ha guardado hermetismo acerca de lo ocurrido con su marido. En su cuenta de Instagram, que es privada, se puede apreciar como foto de perfil una imagen negra.

Cárdenas dio a conocer en su crónica que, ayer, al lugar de los hechos “llegaron familiares y amigos” de Barajas, pero que “decidieron no hacer declaraciones”.

También, dio a conocer que “una de las líneas de investigación es sobre el contenido de algunas de las melodías” de Enigma Norteño, agrupación que interpreta narcocorridos.

Ernesto Barajas deja atrás a su familia

Ernesto Barajas y Alexis Sillas se casaron hace más de 12 años. En noviembre de 2024, él le dedicó un amoroso mensaje por su aniversario de bodas.

PUBLICIDAD

“Quiero darte las gracias por todo este tiempo juntos. Donde me has enseñado muchas cosas valiosas en la vida y me has potencializado para llegar a conocer la mejor versión de mí mismo con tu apoyo, con tu trato, tu lealtad y tu bondad”, anotó en un ‘post’ de Instagram.