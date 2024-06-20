Muertes de famosos

Muere Donald Sutherland, actor de ‘Los juegos del hambre’, a los 88 años

El reconocido artista canadiense perdió la vida este jueves 20 de junio tras “una larga enfermedad”, según reportes. Su hijo, Kiefer Sutherland, expresó un sentido mensaje tras dar la noticia.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

Donald Sutherland, reconocido mundialmente por su interpretación del ‘presidente Coriolanus Snow’ en las películas de ‘Los juegos del hambre’, ha muerto a los 88 años.

Fue el hijo del reconocido actor, Kiefer Sutherland, quien informó la noticia de su deceso con un sentido mensaje en X este 20 de junio.

PUBLICIDAD

“Con el corazón estrujado, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido”, escribió en primer lugar.

“Personalmente creo que es uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se amedrentó ante un papel, fuera bueno, malo o feo”, indicó.

“Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, sentenció para finalizar su misiva.

Más sobre Muertes de famosos

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos
Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna
0:56

Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna

Univision Famosos
Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen
1:00

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen

Univision Famosos
Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo
2 mins

Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo

Univision Famosos
Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen
1:00

Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen

Univision Famosos

De acuerdo con reportes de Deadline y Variety, el intérprete perdió la vida este jueves después de luchar con “una larga enfermedad”, la cual no fue puntualizada.

Donald Sutherland, un actor de exitosa trayectoria

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Canada, Donald Sutherland obtuvo su gran oportunidad en el cine con el drama de la Segunda Guerra Mundial de 1967, ‘The Dirty Dozen’.

Su siguiente gran personaje fue el del capitán ‘Benjamin Frankilin Pierce’, alias ‘Hawkeye’, en la comedia dramática sobre la Guerra de Corea de 1970, ‘MASH’.

La trayectoria del artista sumó en los años posteriores películas como ‘Kelly's Heroes’, ‘Klute’, ‘Don't Look Now’, ‘S*P*Y*S’, ‘Day of the Locust’ y ‘The Eagle Has Landed’.

Él ganó un Globo de Oro por la cinta para televisión ‘Path to War’, así como otro, al igual que un premio Emmy, por su actuación en la miniserie ‘Citizen X’.

Sus extensos créditos en la pantalla chica igualmente incluyen ‘The Undoing’, ‘Trust’, ‘Dirty Sexy Money’ y ‘The Pillars of the Earth’.

En su fructífero historial en el ‘Séptimo arte’, destaca la saga de ‘The Hunger Games’, ‘A Time to Kill’, ‘Basmati Blues’, ‘Pride and Prejudice’ y ‘Six Degrees of Separation’.

PUBLICIDAD

A Donald le sobreviven su esposa, Francine Racette, sus hijos Roeg, Rossif, Angus, and Kiefer, su hija Rachel, y cuatro nietos.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD