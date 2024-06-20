Muere Donald Sutherland, actor de ‘Los juegos del hambre’, a los 88 años

Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

Donald Sutherland, reconocido mundialmente por su interpretación del ‘presidente Coriolanus Snow’ en las películas de ‘Los juegos del hambre’, ha muerto a los 88 años.

Fue el hijo del reconocido actor, Kiefer Sutherland, quien informó la noticia de su deceso con un sentido mensaje en X este 20 de junio.

“Con el corazón estrujado, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido”, escribió en primer lugar.

“Personalmente creo que es uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se amedrentó ante un papel, fuera bueno, malo o feo”, indicó.

“Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, sentenció para finalizar su misiva.

De acuerdo con reportes de Deadline y Variety, el intérprete perdió la vida este jueves después de luchar con “una larga enfermedad”, la cual no fue puntualizada.

Donald Sutherland, un actor de exitosa trayectoria

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Canada, Donald Sutherland obtuvo su gran oportunidad en el cine con el drama de la Segunda Guerra Mundial de 1967, ‘The Dirty Dozen’.

Su siguiente gran personaje fue el del capitán ‘Benjamin Frankilin Pierce’, alias ‘Hawkeye’, en la comedia dramática sobre la Guerra de Corea de 1970, ‘MASH’.

La trayectoria del artista sumó en los años posteriores películas como ‘Kelly's Heroes’, ‘Klute’, ‘Don't Look Now’, ‘S*P*Y*S’, ‘Day of the Locust’ y ‘The Eagle Has Landed’.

Él ganó un Globo de Oro por la cinta para televisión ‘Path to War’, así como otro, al igual que un premio Emmy, por su actuación en la miniserie ‘Citizen X’.

Sus extensos créditos en la pantalla chica igualmente incluyen ‘The Undoing’, ‘Trust’, ‘Dirty Sexy Money’ y ‘The Pillars of the Earth’.

En su fructífero historial en el ‘Séptimo arte’, destaca la saga de ‘The Hunger Games’, ‘A Time to Kill’, ‘Basmati Blues’, ‘Pride and Prejudice’ y ‘Six Degrees of Separation’.

