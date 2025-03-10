Muere el ícono del merengue Diómedes Núñez a los 58 años: ¿qué le pasó?

Video ¿De qué murió Dulce? Esto se sabe de las enfermedades que padecía

Diómedes Núñez, ícono del merengue y exlíder del conjunto dominicano el Grupo Mío, ha muerto a los 58 años este domingo 9 de marzo.

Fue el productor musical Alberto ‘Bebeto’ Bernabé quien compartió la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“Lamentablemente acaba de fallecer el merenguero Diómedes debido a complicaciones de salud. Paz a su alma, que Dios lo tenga en su gloria. Te queremos, descansa en paz”, escribió.

¿De qué murió Diómedes Núñez?

De acuerdo con Diario Libre, la familia de Diómedes Núñez explicó que él “sufrió un malestar durante la noche del sábado”, 8 de marzo, lo que los llevó “a trasladarlo de urgencia al Centro Médico UCE”.

Ahí, detalla el medio, los doctores “tuvieron que intubarlo debido a problemas pulmonares, y posteriormente sufrió un infarto que acabó con su vida”.

En febrero del año pasado, el intérprete de ‘La loca’ habló, en ‘El Show de Silvio’ de Silvio Mora, abiertamente de su delicado estado.

“Yo en un principio pensaba que me iba a morir. Sí, porque eran demasiadas complicaciones y no reaccionaba”, compartió, con voz pausada.

“Tengo los pies hinchados y la barriga inflada”, destapó acerca de sus síntomas, “¿Qué es lo que está pasando conmigo?”.

Él indicó que, tras una serie de exámenes clínicos, los especialistas descubrieron un problema con la vesícula, la cual no había crecido como debía: “Se me acodó detrás del hígado, lleno de piedra y lodo biliar”.

A ese cuadro se le sumó la presión arterial alta, condición que padecía sin manifestar signos evidentes. Su bienestar estaba afectado, por lo que comprometió el funcionamiento de sus riñones.

Pese al panorama, él confesó que, después de que conversara con una mujer sobre su fe, todo cambió: “A partir de ahí, empezaron los medicamentos a hacerme efecto y yo a reaccionar”.

¿Quién era Diómedes Núñez?

Diómedes Núñez nació el 3 de febrero de 1967 en el poblado de Santa Cruz, municipio de Mao en la provincia Valverde.

Con formación de músico, en sus inicios él no quería cantar porque deseaba seguirle los pasos a su papá como trompetista.

Su primer paso lo dio con la Orquesta Liberación de Alex Bueno, donde interpretó ‘Las estrellas brillarán”, una de las primeras bachatas que se convirtió en merengue.

En su trayectoria, dejó éxitos como ‘Para mí todo acabó’, ‘Balsie’, ‘Esto se encendió’, que es considerado como un himno del carnaval en República Dominicana.