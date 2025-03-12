Muere actor de los ‘Power Rangers’: se encontraba en una casa de retiro

Video A Gene Hackman y a su esposa los hallaron momificados, aislados y sin comer: detalles de su muerte

Dave Mallow, actor de los ‘Power Rangers’ que prestó su voz al emblemático ‘Baboo’, murió a los 76 años.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por el sitio de noticias TMZ, donde se reveló que el actor perdió la vida “el martes (11 de marzo) tras recibir cuidados paliativos”.

“Se encontraba en la residencia para personas mayores MonteCedro en Altadena, California, cuando falleció”, informó el mismo medio.

Hasta el momento, s u familia no se ha pronunciado.

¿Quién fue Dave Mallow?

Dave Mallow nació el 19 de octubre de 1948. Aunque en 1970 obtuvo su licenciatura en Artes Teatrales, se desempeñó por 12 años como locutor de radio, lo que tiempo después lo llevaría a debutar como actor de doblaje.

Además de prestar su voz a ‘Baboo’, uno de los secuaces más queridos de ‘Rita Repulsa’ en ‘Mighty Morphin Power Rangers’, participo como narrador de la serie y dio voz a villanos icónicos como ‘Pudgy Pig’, ‘Lizzinator’, ‘Terror Blossom’ y ‘Beamcaster’.

