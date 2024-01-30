Muertes de famosos

Muere Chita Rivera, estrella de Broadway, a los 91 años

La actriz, cantante y bailarina de ascendencia puertorriqueña participó en la película 'Chicago' y otros famosos musicales.

Por:
Univision
La actriz, cantante y bailarina Chita Rivera murió a los 91 años de edad este martes 30 de enero. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su publicista, Merle Frimark.

Lisa Mordente, hija de la estrella del teatro musical, informó que la actriz perdió la vida en Nueva York, luego de una breve enfermedad, según reporta la agencia AP.

Rivera, quien obtuvo 10 nominaciones y dos premios Tony, tuvo una larga carrera en Broadway que abrió brecha para las artistas latinas.

¿Quién era Chita Rivera?

Chita Rivera, cuyo nombre real es Dolores Conchita Figueroa del Rivero, nació el 23 de enero de 1933 en Washington D.C., Estados Unidos. Fue una actriz, cantante y bailarina estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

Rivera comenzó su carrera en Broadway en la década de 1950 y se dio a conocer con su interpretación de Anita en 'West Side Story' (1957). También se destacó por sus actuaciones en musicales como 'Chicago' y 'Kiss of the Spider Woman'.

Ganó dos premios Tony y fue nominada en diez ocasiones. También apareció en películas como 'Sweet Charity' y 'Chicago'.


