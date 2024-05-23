Muere Charlie Colin, exbajista de la banda Train, a los 58 años: se resbaló en la ducha

Video Muere el cantante Omar Geles tras sufrir un paro mientras jugaba pádel: familiares y amigos lo lloran

Charlie Colin, miembro fundador y exbajista de la banda de pop-rock Train, murió a los 58 años luego de un accidente en el baño.

La hermana del artista, Carolyn Stephens, confirmó este 22 de mayo a The Associated Press la noticia del fallecimiento.

El músico estadounidense perdió la vida tras resbalarse y caer en la ducha mientras cuidaba la casa de un amigo en Bruselas, Bélgica, contó su mamá a TMZ.

La madre de Colin reveló que nadie lo encontró hasta que sus amistades regresaron a su residencia, después de su viaje de cinco días. Por ello, no está claro cuándo ocurrió en incidente.

Ella detalló que su hijo se había mudado a la ciudad europea, donde estaba dando una clase magistral de música en el conservatorio. Él también trabajaba en un estudio y terminaba de crear temas para una película.

Charlie Colin, miembro fundador de Train, murió a los 58 años. Imagen Getty Images

Train homenajea a Charlie Colin tras su muerte

Luego de que trascendiera el informe del deceso, Train le rindió un sentido homenaje póstumo a su exintegrante en su cuenta de Instagram.

“Cuando conocí a Charlie Colin me enamoré de él. Era el hombre más dulce y qué guapo. Hagamos una banda, es lo único razonable”, se lee en un mensaje del 22 de mayo.

“Su forma única de tocar el bajo y su hermoso trabajo con la guitarra ayudaron a que la gente se fijara en nosotros en San Francisco y más allá”, agregaron.

Para concluir, afirmaron: “Siempre tendré un lugar cálido para él en mi corazón. Siempre intenté acercarme a él, pero tenía una visión propia”.

“Eres una leyenda, Charlie, ve a encantar a esos ángeles”, se lee al final de la misiva, que está acompañada con una fotografía de la agrupación.

¿Quién era Charlie Colin?

Charlie Colin era originario de Newport Beach, California, donde conoció a Rob Hotchkiss, el co-fundador de Train, cuando estaba en séptimo grado, reporta Variety.

Los dos asistieron por separado a la Berklee School of Music, en la que el hoy difunto estudió jazz y guitarra.

Después de mudarse a Los Ángeles, Hotchkiss le extendió la invitación a Colin para unirse a una de sus bandas, Apostles, a la que perteneció por un tiempo.

Luego de viajar por el mundo, Charlie volvió a Estados Unidos y se unió al recién formado Train, alrededor de 1996.

Con la agrupación, él realizó una gira internacional y tuvo gran éxito antes de dejarlos en 2003, a causa de su consumo de sustancias, apunta el medio.

A lo largo de su trayectoria, Colin tocó con bandas de hard rock, como Slipknot y Puddle of Mudd. En 2017, se reunió con Rob y creó Side Deal, uniéndoseles Stan Frazier y Joel y Scott Owen.