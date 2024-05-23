Muertes de famosos

Muere Charlie Colin, exbajista de la banda Train, a los 58 años: se resbaló en la ducha

La madre del músico estadounidense contó a TMZ detalles del accidente por el que él perdió la vida. Después de lo acontecido, la agrupación que él co-fundó le rindió un homenaje.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere el cantante Omar Geles tras sufrir un paro mientras jugaba pádel: familiares y amigos lo lloran

Charlie Colin, miembro fundador y exbajista de la banda de pop-rock Train, murió a los 58 años luego de un accidente en el baño.

La hermana del artista, Carolyn Stephens, confirmó este 22 de mayo a The Associated Press la noticia del fallecimiento.

PUBLICIDAD

El músico estadounidense perdió la vida tras resbalarse y caer en la ducha mientras cuidaba la casa de un amigo en Bruselas, Bélgica, contó su mamá a TMZ.

La madre de Colin reveló que nadie lo encontró hasta que sus amistades regresaron a su residencia, después de su viaje de cinco días. Por ello, no está claro cuándo ocurrió en incidente.

Ella detalló que su hijo se había mudado a la ciudad europea, donde estaba dando una clase magistral de música en el conservatorio. Él también trabajaba en un estudio y terminaba de crear temas para una película.

Charlie Colin, miembro fundador de Train, murió a los 58 años.
Charlie Colin, miembro fundador de Train, murió a los 58 años.
Imagen Getty Images

Más sobre Muertes de famosos

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla
2 mins

Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla

Univision Famosos
Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes
0:55

Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico
2 mins

Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico

Univision Famosos
A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood
0:59

De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

Univision Famosos
Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento
2 mins

Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento

Univision Famosos
Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte
0:51

Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte

Univision Famosos
Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe
2 mins

Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"
2 mins

Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"

Univision Famosos

Train homenajea a Charlie Colin tras su muerte

Luego de que trascendiera el informe del deceso, Train le rindió un sentido homenaje póstumo a su exintegrante en su cuenta de Instagram.

“Cuando conocí a Charlie Colin me enamoré de él. Era el hombre más dulce y qué guapo. Hagamos una banda, es lo único razonable”, se lee en un mensaje del 22 de mayo.

“Su forma única de tocar el bajo y su hermoso trabajo con la guitarra ayudaron a que la gente se fijara en nosotros en San Francisco y más allá”, agregaron.

Para concluir, afirmaron: “Siempre tendré un lugar cálido para él en mi corazón. Siempre intenté acercarme a él, pero tenía una visión propia”.

“Eres una leyenda, Charlie, ve a encantar a esos ángeles”, se lee al final de la misiva, que está acompañada con una fotografía de la agrupación.

¿Quién era Charlie Colin?

Charlie Colin era originario de Newport Beach, California, donde conoció a Rob Hotchkiss, el co-fundador de Train, cuando estaba en séptimo grado, reporta Variety.

PUBLICIDAD

Los dos asistieron por separado a la Berklee School of Music, en la que el hoy difunto estudió jazz y guitarra.
Después de mudarse a Los Ángeles, Hotchkiss le extendió la invitación a Colin para unirse a una de sus bandas, Apostles, a la que perteneció por un tiempo.

Luego de viajar por el mundo, Charlie volvió a Estados Unidos y se unió al recién formado Train, alrededor de 1996.

Con la agrupación, él realizó una gira internacional y tuvo gran éxito antes de dejarlos en 2003, a causa de su consumo de sustancias, apunta el medio.

A lo largo de su trayectoria, Colin tocó con bandas de hard rock, como Slipknot y Puddle of Mudd. En 2017, se reunió con Rob y creó Side Deal, uniéndoseles Stan Frazier y Joel y Scott Owen.

Train rindió un homenaje a Charlie Colin después de su muerte.
Train rindió un homenaje a Charlie Colin después de su muerte.
Imagen Train/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD