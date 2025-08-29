Muertes de famosos

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

La famosa comunicadora Celeste Wilson perdió la vida de forma repentina a los 42 años, según reportes. Sus amigos y colegas la despiden desconsolados.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Valeria Márquez habría recibido inquietante señal de la Santa Muerte antes de morir: quedó en video

Dorothea Celeste Wilson, presentadora de los fines de semana de WAPT, afiliada de ABC, ha fallecido. Tenía 42 años.

La cadena de Mississippi informó sobre su deceso, ocurrida el miércoles 27 de agosto, por medio de un comunicado oficial.

“Aunque Celeste llevaba poco tiempo con nosotros, ya estábamos conmovidos por su profesionalismo, calidez y dedicación al trabajo periodístico”, indicaron.

“Todos aquí en 16 WAPT estamos desconsolados por esta súbita pérdida y nuestros pensamientos están con la familia y sus amigos”, agregaron.

De acuerdo con Daily Mail, la estación de noticias “confirmó que la causa de muerte de la madre de uno fue un ataque cardíaco”.

Hasta el momento, los seres queridos de la comunicadora no se han pronunciado públicamente sobre su trágica pérdida.

Rinden homenajes a Celeste Wilson

En medio de la consternación que ha ocasionado la repentina defunción de Celeste Wilson, sus allegados han comenzado a despedirla.

Su colega, Megan West, le dedicó unas palabras en Facebook, que acompañó con un video de cuando cubrieron un evento apenas la semana pasada.

“Charlamos acerca de cómo se estaba adaptando al horario del programa matutino y a la vida a pocas horas de su casa en Luisiana”, contó.

“Es un gran impacto y estamos destrozados por su familia. Atesoro el recuerdo de esa última y dulce conversación”, añadió.

La meteoróloga de WAPT, Katie Garch, expresó: “Una noticia desgarradora. Haberla conocido fue una bendición. Que descanse en paz”.

Por su parte, la pastora Lydia Wright, aseveró en un ‘post’ que no podía “evitar que las lágrimas fluyan” ante lo sucedido a su “amiga verdaderamente valiosa”.

“Fui testigo de su compromiso con Dios, así como de su carácter mientras desempeñaba su papel de hija, mamá, azafata, intercesora, actriz y conductora de televisión. Lo hacía todo con elegancia y una sonrisa”, anotó.

¿Quién era Celeste Wilson?

Celeste Wilson era originaria de Nueva Orleans y se graduó en la Universidad Estatal Northwestern, en Luisiana, expone Us Weekly.

Comenzó su carrera en la radiodifusión en la filial de CBS en Monroe, y obtuvo su maestría en periodismo en la Universidad Estatal de Arizona.

Fue colaboradora de KARK de Arkansas, de NBC, y KNOE, de CBS, entre otros importantes canales locales.

La presentadora Celeste Wilson murió a los 42 años.
Imagen Celeste Wilson/Facebook
