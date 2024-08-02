Muere famosa cantante repentinamente: “sufrió un colapso” en el escenario

Video Cantante muere de infarto en pleno concierto: el momento fue captado en video

La reconocida cantante, actriz, presentadora y activista Onyeka Onwenu murió a los 72 años luego de finalizar una presentación.

De acuerdo con The Guardian, la artista brindó un concierto en una fiesta privada en Lagos, Nigeria, el martes 30 de julio por la noche.

Tras terminar su ‘show’, ella se sintió mal por lo que fue trasladada a una clínica cercana, donde pereció, según el medio, “unas horas después de un ataque cardíaco”.

Sus hijos, Abraham y Tijani Ogunlende, confirmaron la noticia del deceso en un comunicado al diario The Independent.

“La llevaron de urgencia al hospital después de una última actuación increíble, donde los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida… lamentablemente, falleció”, apuntaron.

“Ella era un tesoro nacional, un icono y una leyenda que inspiró a múltiples generaciones de nigerianos y de personas de todo el mundo con su música, su actuación, su filantropía y sus esfuerzos humanitarios. Es muy amada y extrañada”, añadieron.

Onyeka Onwenu murió a los 72 años. Imagen Getty Images

Los últimos instantes de Onyeka Onwenu

Al respecto, Peter Obi, excandidato presidencial del Partido Laborista, reveló el miércoles 31, mediante X, que estuvo como invitado en la mencionada celebración.

“Ayer presencié un momento muy devastador al ser testigo de un trágico suceso que quedará grabado para siempre en mi memoria”, confesó.

“Estuve presente en el acto en el que la icónica estrella de la canción Onyeka Onwenu, interpretó un par de sus temas para terminar con su éxito ‘One love keep us together’”, contó.

Él puntualizó que “fue una actuación preciosa”, pero que los espectadores no sabían “que sería su última reverencia”.

“Unos minutos después de su ‘show’, se sentó a beber un poco de agua e inmediatamente sufrió un colapso, así que fue llevada de emergencia al hospital”, relató.

Obi explicó que ya en el hospital, observó “con dolor” cómo los especialistas “luchaban incansablemente” por devolverla a la vida, pero no lo consiguieron.

“Mi corazón está con sus hijos y familiares, amigos y seres queridos durante este difícil momento. Que encontremos la fuerza y el valor para soportar esta pérdida irreparable”, sentenció.

¿Quién era Onyeka Onwenu?

Nacida en 1952, Onyeka Onwenu era conocida por su disco ‘One love’, lanzado en 1986. Ella trabajó como locutora en la Nigerian Television Authority, una agencia estatal.

Escribió y narró el documental sobre la corrupción en el país titulado ‘Nigeria: A squandering of riches’, en 1984.

Ella grabó ‘Choices’ en 1989 junto con Sunny Adé, una canción acerca del consentimiento y el control de la natalidad, y fue apodada ‘Semental elegante’ por su papel activo en la defensa de los derechos de las mujeres.