Muere cantante hondureño Aurelio Martínez en accidente aéreo frente a isla caribeña

Video Muere famoso cantante hondureño en accidente aéreo: imágenes del rescate y la tragedia

El reconocido cantante hondureño Aurelio Martínez es una de las víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido la noche de este lunes 17 de marzo en la isla Roatán, en Honduras.

Medios locales como El País y El Heraldo reportan que la noticia del fallecimiento del artista fue confirmada por la directora del hospital local, Ruth Cacho.

PUBLICIDAD

Kenia Montero, sobrina del cantautor, indicó en entrevista con Canal 11 que la catástrofe los “tomó por sorpresa”.

“Hace unos días estuve hablando con él. Me dijo que él estaba en Chicago en una reunión con una organización para los migrantes, luego iba a ir a New Orleans […] No sabía que él venía para acá”, dijo.

La joven aseguró que próximamente estarán “informando de lo que va a acontecer en cuanto a su sepelio”.

“Esperamos que Honduras siempre lo recuerde como era él, con su esencia, con ese amor a la cultura garífuna y al país”, señaló.

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que murió Aurelio Martínez?

De acuerdo con Tiempo, el avión de Lanhsa Airlines despegó la tarde de ayer, alrededor de las 18:00 horas, del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, con destino a La Ceiba.

“[La aeronave] hizo un giro brusco hacia la derecha de la pista y cayó al agua”, explicó Carlos Padilla, un funcionario de aviación civil a CBS News.

El departamento de bomberos detalló inicialmente que 12 personas perecieron tras el percance y que otras cinco fueron rescatadas.

Aunque las investigaciones continúan, reportes preliminares señalan que había entre 15 y 17 tripulantes en la nave, incluyendo a dos pilotos y un asistente de vuelo.

En un comunicado, la policía reveló que el percance fue causado por una “aparente falla mecánica” en el Jetstream 41, de fabricación británica.

Por su parte, Xiomara Castro, presidenta hondureña, activó “de inmediato” un comité de emergencia integrado por las Fuerzas Armadas, Bomberos y otros expertos para ayudar a las víctimas.

PUBLICIDAD

¿Quién era Aurelio Martínez?

Aurelio Martínez nació el 25 de septiembre de 1969 y era originario de Plaplaya, Gracias a Dios. Fue uno de los mayores exponentes de la música garífuna. Su legado incluye éxitos como ‘Laru beya’ y ‘Yalifu’.

Además de su faceta como intérprete, él incursionó en la política, convirtiéndose en el primer diputado garífuna en el Congreso Nacional de Honduras.