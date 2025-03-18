Muertes de famosos

Muere cantante hondureño Aurelio Martínez en accidente aéreo frente a isla caribeña

El famoso intérprete perdió la vida a los 55 años luego de que el avión en el que viajaba sufriera una “aparente falla mecánica” y cayera al mar. La familia de Aurelio Martínez ya reaccionó a su trágico fallecimiento.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere famoso cantante hondureño en accidente aéreo: imágenes del rescate y la tragedia

El reconocido cantante hondureño Aurelio Martínez es una de las víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido la noche de este lunes 17 de marzo en la isla Roatán, en Honduras.

Medios locales como El País y El Heraldo reportan que la noticia del fallecimiento del artista fue confirmada por la directora del hospital local, Ruth Cacho.

PUBLICIDAD

Kenia Montero, sobrina del cantautor, indicó en entrevista con Canal 11 que la catástrofe los “tomó por sorpresa”.

“Hace unos días estuve hablando con él. Me dijo que él estaba en Chicago en una reunión con una organización para los migrantes, luego iba a ir a New Orleans […] No sabía que él venía para acá”, dijo.

Más sobre Muertes de famosos

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen
0:56

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen

Univision Famosos
Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte
0:58

Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte

Univision Famosos
Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano
0:56

Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano

Univision Famosos
Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
2 mins

Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”
2 mins

Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”

Univision Famosos
El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas
0:59

El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Univision Famosos
Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México
1:00

Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México

Univision Famosos
Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo
1:01

Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo

Univision Famosos
Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”
1:00

Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”

Univision Famosos
B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”
3 mins

B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”

Univision Famosos

La joven aseguró que próximamente estarán “informando de lo que va a acontecer en cuanto a su sepelio”.
“Esperamos que Honduras siempre lo recuerde como era él, con su esencia, con ese amor a la cultura garífuna y al país”, señaló.

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que murió Aurelio Martínez?

De acuerdo con Tiempo, el avión de Lanhsa Airlines despegó la tarde de ayer, alrededor de las 18:00 horas, del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, con destino a La Ceiba.

“[La aeronave] hizo un giro brusco hacia la derecha de la pista y cayó al agua”, explicó Carlos Padilla, un funcionario de aviación civil a CBS News.

El departamento de bomberos detalló inicialmente que 12 personas perecieron tras el percance y que otras cinco fueron rescatadas.

Aunque las investigaciones continúan, reportes preliminares señalan que había entre 15 y 17 tripulantes en la nave, incluyendo a dos pilotos y un asistente de vuelo.

En un comunicado, la policía reveló que el percance fue causado por una “aparente falla mecánica” en el Jetstream 41, de fabricación británica.

Por su parte, Xiomara Castro, presidenta hondureña, activó “de inmediato” un comité de emergencia integrado por las Fuerzas Armadas, Bomberos y otros expertos para ayudar a las víctimas.

PUBLICIDAD

¿Quién era Aurelio Martínez?

Aurelio Martínez nació el 25 de septiembre de 1969 y era originario de Plaplaya, Gracias a Dios. Fue uno de los mayores exponentes de la música garífuna. Su legado incluye éxitos como ‘Laru beya’ y ‘Yalifu’.

Además de su faceta como intérprete, él incursionó en la política, convirtiéndose en el primer diputado garífuna en el Congreso Nacional de Honduras.

El cantante hondureño Aurelio Martínez perdió la vida tras accidente aéreo.
El cantante hondureño Aurelio Martínez perdió la vida tras accidente aéreo.
Imagen Aurelio Martínez/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososAccidentes AéreosCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD