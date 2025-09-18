Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico

Video De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

La estrella de ‘Grey’s Anatomy’, Brad Everett Young, ha muerto a consecuencia de un trágico accidente automovilístico. Tenía 46 años.

La noticia fue confirmada a The Hollywood Reporter por el publicista del actor, Paul Christensen, este miércoles 17 de septiembre.

PUBLICIDAD

¿De qué murió Brad Everett Young?

De acuerdo con el representante de Brad Everett Young, el fatal incidente ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre.

El también fotógrafo había visto una película y, posteriormente, manejaba solo por la autopista 134, en Los Ángeles, cuando su coche fue impactado por otro que iba en dirección contraria, detalló.

El intérprete falleció en el lugar a causa de las lesiones sufridas por el choque. El otro conductor sobrevivió y fue hospitalizado.

“La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable”, declaró Paul Christensen para honrarlo.

“Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, concluyó.

Brad Everett Young, estrella de ‘Grey’s Anatomy’, murió a los 46 años. Imagen Getty Images

Tras conocerse la noticia, Chris McKenna, quien encarna a ‘Jack’ en ‘General Hospital’, le rindió un homenaje póstumo a Young con una serie de imágenes que este captó: “No veremos a nadie como él”.

Por su parte, Parry Shan, otro de los integrantes del elenco de la mencionada telenovela, afirmó que él “fue una de las personas más amables y generosas” que ha conocido.

“Pero el rasgo que realmente lo hizo destacar en este negocio, a menudo lleno de cinismo, fue su indomable positividad. Él siempre se esforzaba por mejorar la situación”, explicó.

Según el medio, a Brad le sobrevive su hermano, Chris, y pronto se anunciará cómo será el funeral con los arreglos conmemorativos correspondientes.

¿Quién era Brad Everett Young?

Brad Everett Young nació en Danville, Virginia, en julio de 1979. Luego de graduarse de la Averett University, siendo escritor, fotógrafo y diseñador gráfico, se mudó a Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Comenzó a actuar en la década de los 90 y tuvo papeles en episodios de programas como ‘Boys Meets World’, ‘Felicity’, ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Numb3rs’.