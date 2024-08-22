Actriz de telenovelas que sufre la muerte de su bebé recién nacido lanza desgarrador mensaje

Video Muere ‘bebé arcoíris’ de famosa actriz y “desconsolada” comparte desgarradoras imágenes de la tragedia

Johanna Curé, actriz colombiana de telenovelas como ‘Polvo Carnavalero’, reveló este 20 de agosto la muerte de su bebé recién nacido.

A horas de hacer público el luto que atraviesa, al lado de su esposo Scott Rosenthal y sus seres queridos, ella emitió unas sentidas palabras.

Johanna Curé revela cómo está tras la muerte de su bebé

Fue por medio de sus historias de Instagram que Johanna Curé externó su agradecimiento ante las muestras de cariño que ha recibido en este momento difícil.

“Gracias por tantos mensajes llenos de amor y comprensión. Gracias por compartir su dolor y experiencias conmigo a pesar de que muchos de ustedes no me conocen”, escribió.

La también estrella de la serie ‘Grey’s Anatomy’ se sinceró acerca de cómo se encuentra tras el fallecimiento de su nene.

“Escribirlo, hablarlo y compartirlo siempre será la terapia más valiosa que tendremos a la mano”, expresó al respecto.

“En lo personal, me ha ayudado a no caer a un vacío sin retorno. Siento que sin buscarlo he encontrado una comunidad bonita y muy valiosa entre ustedes”, finalizó.

Johanna Curé externó cómo se siente debido a la muerte de su bebé, Gäel. Imagen Johanna Curé/Instagram

¿Qué le sucedió al bebé de Johanna Curé?

En un ‘post’ de la plataforma digital, Johanna Curé relató que “hace 7 meses”, es decir, en enero, recibieron la “sorpresa” de su embarazo.

“Pero, muy a nuestro pesar, sólo su almita vivió para, lo que nosotros pensamos fue muy poco, pero para él y los designios de Dios, lo suficiente, darnos el mejor de los regalos y fue el ser sus padres”, indicó.

Ella no ahondó en detalles, pero su marido explicó en su propio comunicado: “Nuestro precioso Gäel nació inesperadamente durmiendo cuando estábamos embarazados de 7 meses y 6 días”.

Scott Rosenthal puntualizó que la criatura “iba a ser” su “niño milagro”: “Finalmente pensamos que lo habíamos conseguido… estábamos tan cerca”.

Lo anterior se debió a que la pareja llevaba mucho tiempo tratando de lograr procrear y tenían fe porque finalmente lo habían conseguido.

“Tras 4 años intentándolo, 7 transferencias de FIV y 3 abortos espontáneos, creímos que nuestro sueño por fin se hacía realidad, pero la vida tenía otros planes”, lamentó.