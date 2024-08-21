Hijos de famosos

Muere bebé recién nacido de famosa actriz de telenovelas: “Vuela alto cariño mío”

Johanna Curé, conocida por su aparición en el melodrama ‘Polvo Carnavalero’ y la serie ‘Grey’s Anatomy’, está en duelo por la pérdida de su pequeño Gaël. Ella compartió una desgarradora fotografía de su difunto retoño.

Video Muere ‘bebé arcoíris’ de famosa actriz y “desconsolada” comparte desgarradoras imágenes de la tragedia

Johanna Curé, actriz colombiana de telenovelas como ‘Polvo Carnavalero’, compartió la noticia de la muerte de su bebé, Gaël.

Este 20 de agosto, la también modelo publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje con el que dio a conocer su pérdida y la de su marido, Scott Rosenthal.

“Hace 7 meses recibimos la sorpresa más hermosa de este mundo: Gaël llegaba a nuestras vidas, regalándonos amor y las ganas de ser los padres perfectos para él”, escribió.

Johanna Curé mostró el ultrasonido de su bebé.
Imagen Johanna Curé/Instagram

Refiriéndose a su embarazo, ella indicó: “En sus 7 meses, vivió y disfrutó no sólo de nuestro amor, sino de nuestras familias más cercanas y amigos”.

“Viajó, disfrutó de la música, comió delicioso y nos dio la oportunidad de unir a la familia”, externó igualmente al respecto.

Johanna Curé mostró su embarazo.
Imagen Johanna Curé/Instagram

“Pero, muy a nuestro pesar, sólo su almita vivió para, lo que nosotros pensamos fue muy poco, pero para él y los designios de Dios, lo suficiente, darnos el mejor de los regalos y fue el ser sus padres”, externó.

La artista acompañó su misiva con una serie de fotografías. En las primeras, ella aparece con su esposo sosteniendo un ultrasonido.

Otras de las imágenes la muestran ya con su ‘baby bump’, al lado de sus seres queridos, y, finalmente, las últimas instantáneas son de su parto.

En uno de los retratos, Rosenthal sale sosteniendo en sus brazos a su difunto pequeño y dándole un beso en la frente.

Johanna Curé publicó imágenes de su difunto bebé.
Imagen Johanna Curé/Instagram

¿Qué le ocurrió al bebé de Johanna Curé?

En su propio comunicado, la pareja de Johanna Curé explicó “con el más pesado de los corazones” lo que sucedió a su retoño.

“Nuestro precioso Gaël nació inesperadamente durmiendo cuando estábamos embarazados de 7 meses y 6 días”, externó Scott Rosenthal.

Él puntualizó que el nene “iba a ser” su “niño milagro”: “Finalmente pensamos que lo habíamos conseguido… estábamos tan cerca”.

El diseñador desveló que con la estrella de ‘Grey’s Anatomy’ ya llevaba mucho tiempo tratando de lograr procrear.

“Tras 4 años intentándolo, 7 transferencias de FIV y 3 abortos espontáneos, creímos que nuestro sueño por fin se hacía realidad, pero la vida tenía otros planes”, contó.

“Tenemos el corazón roto y luchamos por encontrar palabras para nuestro dolor”, confesó, “pero nos consuela saber que Gaël siempre formará parte de nosotros”.

Para concluir, él agradeció por las muestras de cariño y apoyo que han recibido en este “momento inimaginable” para ellos.

Scott Rosenthal, pareja de Johanna Curé, explicó qué le sucedió a su bebé.
Imagen Scott Rosenthal/Instagram
