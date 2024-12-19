Muere ‘tiktoker’ Beandri Booysen a los 19 años: tenía un trastorno que la hizo envejecer antes

Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

Beandri Booysen, famosa ‘tiktoker’ que ganó popularidad gracias a sus videos inspiracionales, ha muerto a los 19 años.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por su madre, Bea Booysen, mediante un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Beandri no sólo era conocida por su personalidad chispeante y risa contagiosa, sino también por ser la última sobreviviente en Sudáfrica de progeria, una rara condición genética que hace que los niños envejezcan prematuramente”, indicó.

“A pesar de los desafíos que enfrentó, Beandri irradiaba esperanza y alegría. Ella era una voz y un símbolo de conciencia de la progeria y de otras necesidades especiales, usando su espíritu único para inspirar a miles de personas en todo el mundo”, añadió.

De acuerdo con Mayo Clinic, la progeria, “también conocida como síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, es un trastorno genético progresivo extremadamente raro”.

“Provoca una aceleración del envejecimiento de los niños a partir de los primeros dos años de vida. […] No tiene cura”, explican.

¿Qué le sucedió a Beandri Booysen?

El pasado 10 de octubre, la madre de Beandri Booysen informó en la misma red social que su hija estaba “estable” tras ser sometida a una cirugía de corazón.

Luego de unos días de recuperación, la adolescente fue dada de alta, por lo que el 20 de noviembre pudo celebrar su cumpleaños fuera del hospital.

A semanas de que la ‘influencer’ apareciera sonriente en una fotografía de su festejo, este 18 de diciembre su progenitora dio a conocer que tuvo una crisis de salud.

“El corazón de Beandri se ha detenido. Están intentando que vuelva a latir. ¡Por favor, recen!”, apuntó en una misiva.

Un par de horas después de que compartiera dicha situación, Booysen reveló que Beandri había perdido la vida.

Beandri Booysen habló así sobre vivir con progeria

A principios de este año, Beandri Booysen brindó una entrevista, retomada por Daily Mail, en la que habló sobre vivir “con progeria desde que nací”.

“Estoy acostumbrada y he aprendido a lo largo de los años a afrontar todos los retos y cirugías”, se sinceró al respecto.

“Me enfrento a todo lo que Dios trae a mi vida y doy crédito a mi familia por mi fortaleza y apoyo al haberme criado como una niña ‘normal’ y no como alguien a quien ver como diferente a los demás. Esto me hizo más fuerte y la persona que soy hoy”, agregó.