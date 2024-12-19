Muertes de famosos

Muere ‘tiktoker’ Beandri Booysen a los 19 años: tenía un trastorno que la hizo envejecer antes

La madre de la ‘influencer’ dio a conocer la noticia del fallecimiento. Beandri Booysen nació con progeria, por lo que tuvo que “afrontar” muchos “retos”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

Beandri Booysen, famosa ‘tiktoker’ que ganó popularidad gracias a sus videos inspiracionales, ha muerto a los 19 años.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por su madre, Bea Booysen, mediante un mensaje en su cuenta de Facebook.

PUBLICIDAD

“Beandri no sólo era conocida por su personalidad chispeante y risa contagiosa, sino también por ser la última sobreviviente en Sudáfrica de progeria, una rara condición genética que hace que los niños envejezcan prematuramente”, indicó.

“A pesar de los desafíos que enfrentó, Beandri irradiaba esperanza y alegría. Ella era una voz y un símbolo de conciencia de la progeria y de otras necesidades especiales, usando su espíritu único para inspirar a miles de personas en todo el mundo”, añadió.

Muere Beandri Booysen.
Muere Beandri Booysen.
Imagen Bea Booysen/Facebook

Más sobre Muertes de famosos

Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar
1:00

Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida
1 mins

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Univision Famosos
Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía
0:56

Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos

De acuerdo con Mayo Clinic, la progeria, “también conocida como síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, es un trastorno genético progresivo extremadamente raro”.

“Provoca una aceleración del envejecimiento de los niños a partir de los primeros dos años de vida. […] No tiene cura”, explican.

¿Qué le sucedió a Beandri Booysen?

El pasado 10 de octubre, la madre de Beandri Booysen informó en la misma red social que su hija estaba “estable” tras ser sometida a una cirugía de corazón.

Luego de unos días de recuperación, la adolescente fue dada de alta, por lo que el 20 de noviembre pudo celebrar su cumpleaños fuera del hospital.

A semanas de que la ‘influencer’ apareciera sonriente en una fotografía de su festejo, este 18 de diciembre su progenitora dio a conocer que tuvo una crisis de salud.

“El corazón de Beandri se ha detenido. Están intentando que vuelva a latir. ¡Por favor, recen!”, apuntó en una misiva.

Un par de horas después de que compartiera dicha situación, Booysen reveló que Beandri había perdido la vida.

PUBLICIDAD

Beandri Booysen habló así sobre vivir con progeria

A principios de este año, Beandri Booysen brindó una entrevista, retomada por Daily Mail, en la que habló sobre vivir “con progeria desde que nací”.

“Estoy acostumbrada y he aprendido a lo largo de los años a afrontar todos los retos y cirugías”, se sinceró al respecto.

“Me enfrento a todo lo que Dios trae a mi vida y doy crédito a mi familia por mi fortaleza y apoyo al haberme criado como una niña ‘normal’ y no como alguien a quien ver como diferente a los demás. Esto me hizo más fuerte y la persona que soy hoy”, agregó.

Beandri Booysen nació con progeria.
Beandri Booysen nació con progeria.
Imagen Bea Booysen/Facebook
Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD